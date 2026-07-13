Ấn Độ và Pakistan quốc tang tưởng niệm cựu Quốc vương Qatar

Việc tổ chức quốc tang cho thấy quan hệ gần gũi giữa hai quốc gia Nam Á với Qatar và sự ghi nhận đối với vai trò của cựu Quốc vương trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực và quốc tế.

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Narendra Modi gửi lời chia buồn tới Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Hoàng gia và nhân dân Qatar. Thủ tướng Ấn Độ khẳng định cựu Quốc vương Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, người đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của Qatar, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Ấn Độ và Qatar. Thủ tướng Modi nhấn mạnh những đóng góp của cựu Quốc vương Qatar sẽ luôn được ghi nhớ.

Thủ tướng Modi gửi lời chia buồn tới Quốc vương, Hoàng gia và nhân dân Qatar. Ảnh chụp màn hình mạng X

Để tưởng niệm cựu Quốc vương Qatar, Chính phủ Ấn Độ quyết định tổ chức một ngày quốc tang vào hôm nay (13/7). Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong ngày quốc tang, quốc kỳ được treo rủ tại toàn bộ cơ quan nhà nước của Ấn Độ, đồng thời mọi hoạt động giải trí chính thức đều tạm dừng. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết quyết định này nhằm bày tỏ sự tôn kính đối với cựu Quốc vương Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, người được đánh giá đã có những đóng góp quan trọng trong việc đưa Qatar trở thành một trung tâm kinh tế, ngoại giao và năng lượng hàng đầu thế giới.

Pakistan cũng tuyên bố quốc tang trong ngày hôm nay để tưởng niệm cựu Quốc vương Qatar. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Ishaq Dar gửi lời chia buồn sâu sắc tới Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Qatar, khẳng định cựu Quốc vương là nhà lãnh đạo có vai trò then chốt trong quá trình hiện đại hóa Qatar và góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Islamabad và Doha.

Ông Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani giữ cương vị Quốc vương Qatar từ năm 1995 đến năm 2013 trước khi chuyển giao quyền lực cho con trai là Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Trong gần hai thập kỷ cầm quyền, ông được ghi nhận là người đặt nền móng cho sự phát triển vượt bậc của Qatar, thúc đẩy ngành khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), mở rộng ảnh hưởng ngoại giao... Sau khi ông qua đời, Qatar đã tuyên bố bốn ngày quốc tang.