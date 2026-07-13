English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ấn Độ và Pakistan quốc tang tưởng niệm cựu Quốc vương Qatar

Thứ Hai, 07:15, 13/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ấn Độ và Pakistan hôm nay (13/7) tổ chức quốc tang để tưởng niệm cựu Quốc vương Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, người vừa qua đời ngày 12/7 ở tuổi 74.

Việc tổ chức quốc tang cho thấy quan hệ gần gũi giữa hai quốc gia Nam Á với Qatar và sự ghi nhận đối với vai trò của cựu Quốc vương trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực và quốc tế. 

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Narendra Modi gửi lời chia buồn tới Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Hoàng gia và nhân dân Qatar. Thủ tướng Ấn Độ khẳng định cựu Quốc vương Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, người đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của Qatar, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Ấn Độ và Qatar. Thủ tướng Modi nhấn mạnh những đóng góp của cựu Quốc vương Qatar sẽ luôn được ghi nhớ.

An Do va pakistan quoc tang tuong niem cuu quoc vuong qatar hinh anh 1
Thủ tướng Modi gửi lời chia buồn tới Quốc vương, Hoàng gia và nhân dân Qatar. Ảnh chụp màn hình mạng X

Để tưởng niệm cựu Quốc vương Qatar, Chính phủ Ấn Độ quyết định tổ chức một ngày quốc tang vào hôm nay (13/7). Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong ngày quốc tang, quốc kỳ được treo rủ tại toàn bộ cơ quan nhà nước của Ấn Độ, đồng thời mọi hoạt động giải trí chính thức đều tạm dừng. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết quyết định này nhằm bày tỏ sự tôn kính đối với cựu Quốc vương Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, người được đánh giá đã có những đóng góp quan trọng trong việc đưa Qatar trở thành một trung tâm kinh tế, ngoại giao và năng lượng hàng đầu thế giới.

Pakistan cũng tuyên bố quốc tang trong ngày hôm nay để tưởng niệm cựu Quốc vương Qatar. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Ishaq Dar gửi lời chia buồn sâu sắc tới Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Qatar, khẳng định cựu Quốc vương là nhà lãnh đạo có vai trò then chốt trong quá trình hiện đại hóa Qatar và góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Islamabad và Doha.

Ông Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani giữ cương vị Quốc vương Qatar từ năm 1995 đến năm 2013 trước khi chuyển giao quyền lực cho con trai là Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Trong gần hai thập kỷ cầm quyền, ông được ghi nhận là người đặt nền móng cho sự phát triển vượt bậc của Qatar, thúc đẩy ngành khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), mở rộng ảnh hưởng ngoại giao... Sau khi ông qua đời, Qatar đã tuyên bố bốn ngày quốc tang.

screenshot-2026-07-12-063019.png

Iran, Oman và Qatar thảo luận cơ chế quản lý eo Hormuz

VOV.VN - Giới chức 3 nước Iran, Oman và Qatar, được cho là đang tiến hành các cuộc thảo luận kỹ thuật liên quan việc xây dựng một cơ chế chung về quản lý eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới mà Iran tuyên bố chủ quyền.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran tấn công tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz
Iran tấn công tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran trưa 7/7 xác nhận, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này đã tấn công một tàu chở khí hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz. Phương tiện bị cáo buộc không tuân thủ lộ trình di chuyển do Iran chỉ định.

Iran tấn công tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz

Iran tấn công tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran trưa 7/7 xác nhận, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này đã tấn công một tàu chở khí hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz. Phương tiện bị cáo buộc không tuân thủ lộ trình di chuyển do Iran chỉ định.

Đàm phán gián tiếp Mỹ - Iran tại Qatar chưa đạt đột phá đáng kể
Đàm phán gián tiếp Mỹ - Iran tại Qatar chưa đạt đột phá đáng kể

VOV.VN - Vòng đàm phán gián tiếp mới giữa Mỹ và Iran tại Doha (Qatar) đã khép lại với việc hai bên thống nhất một số cơ chế kỹ thuật để triển khai thỏa thuận sơ bộ, song chưa đạt bước đột phá về các vấn đề cốt lõi, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran.

Đàm phán gián tiếp Mỹ - Iran tại Qatar chưa đạt đột phá đáng kể

Đàm phán gián tiếp Mỹ - Iran tại Qatar chưa đạt đột phá đáng kể

VOV.VN - Vòng đàm phán gián tiếp mới giữa Mỹ và Iran tại Doha (Qatar) đã khép lại với việc hai bên thống nhất một số cơ chế kỹ thuật để triển khai thỏa thuận sơ bộ, song chưa đạt bước đột phá về các vấn đề cốt lõi, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran.

Qatar và Iran cùng xác nhận chưa có kế hoạch tổ chức đàm phán Mỹ - Iran tại Doha
Qatar và Iran cùng xác nhận chưa có kế hoạch tổ chức đàm phán Mỹ - Iran tại Doha

VOV.VN - Ngày 30/6, phía Qatar và Iran lên tiếng xác nhận chưa có bất kỳ kế hoạch đàm phán Mỹ - Iran nào được thống nhất sẽ tổ chức tại Doha (Qatar) trong giai đoạn hiện nay.

Qatar và Iran cùng xác nhận chưa có kế hoạch tổ chức đàm phán Mỹ - Iran tại Doha

Qatar và Iran cùng xác nhận chưa có kế hoạch tổ chức đàm phán Mỹ - Iran tại Doha

VOV.VN - Ngày 30/6, phía Qatar và Iran lên tiếng xác nhận chưa có bất kỳ kế hoạch đàm phán Mỹ - Iran nào được thống nhất sẽ tổ chức tại Doha (Qatar) trong giai đoạn hiện nay.

Đặc phái viên Witkoff và con rể ông Trump tới Qatar nhưng không gặp quan chức Iran
Đặc phái viên Witkoff và con rể ông Trump tới Qatar nhưng không gặp quan chức Iran

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, sẽ tới Doha để gặp các nhà trung gian Qatar, thảo luận về đàm phán Mỹ - Iran. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar ngày 30/6, sẽ không diễn ra cuộc gặp cấp cao nào giữa Washington và Tehran.

Đặc phái viên Witkoff và con rể ông Trump tới Qatar nhưng không gặp quan chức Iran

Đặc phái viên Witkoff và con rể ông Trump tới Qatar nhưng không gặp quan chức Iran

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, sẽ tới Doha để gặp các nhà trung gian Qatar, thảo luận về đàm phán Mỹ - Iran. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar ngày 30/6, sẽ không diễn ra cuộc gặp cấp cao nào giữa Washington và Tehran.

Tổng thống Iran tuyên bố Qatar sẽ trả lại 6 tỷ USD tài sản bị phong tỏa
Tổng thống Iran tuyên bố Qatar sẽ trả lại 6 tỷ USD tài sản bị phong tỏa

VOV.VN - Ngày 29/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết 6 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran sẽ được Qatar giải phóng. Tuyên bố được đưa ra khi các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ liên tục gặp trục trặc do các cuộc tấn công qua lại giữa hai bên cuối tuần qua.

Tổng thống Iran tuyên bố Qatar sẽ trả lại 6 tỷ USD tài sản bị phong tỏa

Tổng thống Iran tuyên bố Qatar sẽ trả lại 6 tỷ USD tài sản bị phong tỏa

VOV.VN - Ngày 29/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết 6 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran sẽ được Qatar giải phóng. Tuyên bố được đưa ra khi các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ liên tục gặp trục trặc do các cuộc tấn công qua lại giữa hai bên cuối tuần qua.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ