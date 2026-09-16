Ấn Độ phản đối Pakistan sau vụ tàu hải quân hai nước va chạm trên biển Ả Rập

Các nguồn tin quốc phòng Ấn Độ cho biết vụ việc xảy ra vào tối ngày 15/9, khi một tàu chiến của Pakistan tiến sát một tàu chiến của hải quân Ấn Độ đang thực hiện nhiệm vụ giám sát thường lệ ở phía bắc Biển Ả Rập. Tàu Pakistan đã di chuyển với tốc độ cao, điều khiển thiếu chuyên nghiệp và không an toàn, dẫn đến va chạm. Tuy nhiên không có thiệt hại lớn nào được báo cáo.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết đã triệu Đại biện lâm thời Pakistan Saad Ahmad Warraich để phản đối hành vi của tàu hải quân Pakistan, nhấn mạnh đây là hành động “không thể chấp nhận”. Vụ việc cho thấy Pakistan đã vi phạm trực tiếp Điều 10 của thỏa thuận năm 1991 giữa Ấn Độ và Pakistan quy định về việc thông báo trước các cuộc tập trận, diễn tập và di chuyển quân sự.

Theo báo Times of India, tàu Pakistan đã tiến đến khá gần tàu chiến Ấn Độ trong điều kiện biển động. Các nguồn tin Ấn Độ cho rằng tàu Pakistan không giảm tốc độ và không duy trì khoảng cách an toàn cần thiết khi cơ động. Dù vậy, phía Ấn Độ cho biết tàu chiến của nước này không bị hư hại và vẫn tiếp tục nhiệm vụ.

Hiện phía Pakistan chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ va chạm tàu hải quân. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn đang rất căng thẳng.