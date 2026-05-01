Pakistan mở 6 tuyến đường bộ sang Iran giữa lúc thương mại hàng hải bị gián đoạn

Biện pháp khẩn cấp này đã được Bộ Thương mại Pakistan thông báo thông qua một văn bản pháp quy, cụ thể là “Nghị định về vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Pakistan năm 2026”, cho phép hàng hóa từ các nước thứ ba được vận chuyển quá cảnh qua lãnh thổ Pakistan bằng đường bộ để vào Iran. Quy định có hiệu lực ngay khi thông báo được ban hành ngày 25/4. Theo đó, sẽ có 6 tuyến đường kết nối các cảng lớn của Pakistan với 2 cửa khẩu biên giới của Iran là Gabd và Taftan. Những tuyến đường này sẽ đi qua tỉnh tây nam Balochistan giáp với Iran.

Động thái được đưa ra sau khi hoạt động hàng hải liên quan đến Iran bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kiểm soát và hạn chế mới trên các tuyến vận tải quốc tế, khiến khoảng 3.000 container hàng hóa bị ùn ứ tại các cảng Karachi và Gwadar của Pakistan.

Giới chức Pakistan cho biết tuyến từ cảng Gwadar đến cửa khẩu Gabd được xem là hành lang trọng điểm khi chỉ mất khoảng 2–3 giờ để tiếp cận biên giới Iran, nhanh hơn đáng kể so với hành trình khoảng 18 giờ từ Karachi. Chi phí logistics theo đó có thể giảm tới hơn 50%.

Bộ trưởng Thương mại Pakistan Jam Kamal Khan nhận định đây là bước tiến quan trọng đối với thương mại khu vực, đồng thời kỳ vọng sáng kiến này sẽ giúp gia tăng vai trò của cảng Gwadar – dự án hạ tầng chiến lược vốn nhiều năm chưa khai thác hết tiềm năng.

Quyết định mở hành lang đường bộ được đưa ra đúng thời điểm Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thăm Islamabad và có các cuộc gặp với Thủ tướng Shehbaz Sharif cùng Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, Tướng Asim Munir. Nội dung thảo luận chính của các cuộc gặp tập trung vào tình hình căng thẳng Mỹ-Iran và các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột.

Theo giới phân tích, việc mở rộng tuyến vận tải đường bộ không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn giúp Pakistan củng cố vai trò trung gian trong các vấn đề khu vực. Tuy nhiên, vấn đề an ninh vẫn là thách thức lớn khi các tuyến đường mới đi qua nhiều khu vực nhạy cảm ở tỉnh Balochistan – nơi thường xuyên xảy ra các vụ bạo lực ly khai và tấn công nhằm vào hạ tầng giao thông.