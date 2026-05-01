中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Pakistan mở 6 tuyến đường bộ sang Iran giữa lúc thương mại hàng hải bị gián đoạn

Thứ Sáu, 15:35, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Pakistan đã mở 6 tuyến vận tải đường bộ kết nối các cảng lớn của nước này với Iran nhằm giảm áp lực cho hoạt động thương mại khu vực trong bối cảnh vận tải biển qua Vùng Vịnh gặp nhiều gián đoạn.

Biện pháp khẩn cấp này đã được Bộ Thương mại Pakistan thông báo thông qua một văn bản pháp quy, cụ thể là “Nghị định về vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Pakistan năm 2026”, cho phép hàng hóa từ các nước thứ ba được vận chuyển quá cảnh qua lãnh thổ Pakistan bằng đường bộ để vào Iran. Quy định có hiệu lực ngay khi thông báo được ban hành ngày 25/4. Theo đó, sẽ có 6 tuyến đường kết nối các cảng lớn của Pakistan với 2 cửa khẩu biên giới của Iran là Gabd và Taftan. Những tuyến đường này sẽ đi qua tỉnh tây nam Balochistan giáp với Iran.

pakistan mo 6 tuyen duong bo sang iran giua luc thuong mai hang hai bi gian doan hinh anh 1
Pakistan mở 6 tuyến đường bộ, cho phép hàng hóa từ nước thứ 3 quá cảnh tới Iran. Ảnh: Aljazeera

Động thái được đưa ra sau khi hoạt động hàng hải liên quan đến Iran bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kiểm soát và hạn chế mới trên các tuyến vận tải quốc tế, khiến khoảng 3.000 container hàng hóa bị ùn ứ tại các cảng Karachi và Gwadar của Pakistan.

Giới chức Pakistan cho biết tuyến từ cảng Gwadar đến cửa khẩu Gabd được xem là hành lang trọng điểm khi chỉ mất khoảng 2–3 giờ để tiếp cận biên giới Iran, nhanh hơn đáng kể so với hành trình khoảng 18 giờ từ Karachi. Chi phí logistics theo đó có thể giảm tới hơn 50%.

Bộ trưởng Thương mại Pakistan Jam Kamal Khan nhận định đây là bước tiến quan trọng đối với thương mại khu vực, đồng thời kỳ vọng sáng kiến này sẽ giúp gia tăng vai trò của cảng Gwadar – dự án hạ tầng chiến lược vốn nhiều năm chưa khai thác hết tiềm năng.

Quyết định mở hành lang đường bộ được đưa ra đúng thời điểm Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thăm Islamabad và có các cuộc gặp với Thủ tướng Shehbaz Sharif cùng Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, Tướng Asim Munir. Nội dung thảo luận chính của các cuộc gặp tập trung vào tình hình căng thẳng Mỹ-Iran và các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột.

Theo giới phân tích, việc mở rộng tuyến vận tải đường bộ không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn giúp Pakistan củng cố vai trò trung gian trong các vấn đề khu vực. Tuy nhiên, vấn đề an ninh vẫn là thách thức lớn khi các tuyến đường mới đi qua nhiều khu vực nhạy cảm ở tỉnh Balochistan – nơi thường xuyên xảy ra các vụ bạo lực ly khai và tấn công nhằm vào hạ tầng giao thông.

Lãnh tụ Iran.JPG

Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố sẽ bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa

VOV.VN - Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei ngày 30/4 tuyên bố sẽ bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran, bất chấp nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạn chế chương trình này thông qua các cuộc không kích và trong khuôn khổ một thỏa thuận rộng hơn để củng cố lệnh ngừng bắn mong manh.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: Pakistan Iran Mỹ đàm phán Mỹ Iran tuyến đường bộ vùng Vịnh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Cửa hẹp cho hòa đàm: Iran sửa đề xuất sau cảnh báo từ ông Trump
VOV.VN - CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết, các nhà trung gian hòa giải tại Pakistan dự kiến sẽ nhận được một đề xuất sửa đổi từ Iran trong vài ngày tới nhằm chấm dứt xung đột sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu không chấp nhận phiên bản đề xuất trước đó.

Ông Trump chỉ trích Thủ tướng Đức, bất đồng phương Tây lộ rõ về chiến sự Iran
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 28/4 chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz sau khi nhà lãnh đạo Đức lên tiếng phê phán cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự này là cần thiết để ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phản ứng của ông Trump về đề xuất mở lại eo biển Hormuz của Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/4 gửi tín hiệu cho thấy ông khó có thể chấp nhận đề xuất mới nhất từ Iran về việc chấm dứt xung đột. Theo đó, Tehran đưa ra kế hoạch mở lại eo biển Hormuz, song vẫn để ngỏ các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân cho các cuộc đàm phán sau này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ