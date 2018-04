Palestine: Tiến trình hòa giải giữa Fattah và Hamas bị cản trở

Ngày 28/4, Đại diện của phong trào Hamas đã cáo buộc chính quyền Palestine “dàn dựng” vụ ám sát “hụt” Thủ tướng nước này Rami Hamdallah hồi giữa tháng 3 vừa qua.

Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah. Ảnh: Twitter

Đại diện lực lượng an ninh của Hamas tại Gaza, ông Eyad al-Bozom cho biết, ba nhân viên an ninh cấp cao thuộc chính quyền Bờ Tây là người đứng sau vụ tấn công “dàn dựng” trên. Đại diện của Hamas đã dẫn lời khai của 4 nghi phạm đang bị giam giữ cho biết, họ đã hành động theo sự chỉ đạo của các quan chức an ninh trên.

Tại cuộc họp báo, ông Eyad al-Bozom cho biết: “Việc ký thỏa thuận hoà giải Palestine vào ngày 12/10/2017, dưới sự bảo trợ của Ai Cập, là một sự kiện quan trọng trên con đường kết thúc sự phân chia và đạt được hoà giải giữa các phong trào của Palestine. Tuy nhiên, dường như một số bên đáng ngờ không thích điều đó và họ bắt đầu hành động nhằm phá hỏng những nỗ lực này”.

Vụ đánh bom “hụt” nhằm vào đoàn xe Thủ tướng Hamdallah một lần nữa khiến căng thẳng giữa phong trào Fatah của Tổng thống Abbas và phong trào Hamas (lực lượng kiểm soát Gaza) gia tăng.

Trước đó, nhiều lần chính quyền Bờ Tây và đại diện phong trào Fatah đã cáo buộc trực tiếp vụ tấn công là “lỗi” của Hamas. Tuy nhiên, phía Hamas luôn phủ nhận cáo buộc và cho rằng, đây là một nỗ lực nhằm phá vỡ tiến trình hòa giải giữa các bên, thậm chí Hamas còn nghi ngờ có sự can thiệp từ bên thứ 3 sẽ hưởng lợi nhiều nhất nếu Palestine bất ổn, đó là Israel./.