Hôm nay (26/8), Papua New Guinea tiếp tục gây sức ép đối với Australia về khoản vay hỗ trợ ngân sách trực tiếp lên đến 1,5 tỷ AUD khi để ngỏ khả năng nước này có thể sẽ tìm kiếm sự trợ giúp thay thế từ Trung Quốc.

Papua New Guinea gây áp lực với Australia về khoản hỗ trợ ngân sách. Ảnh: Reuters

Trong cuộc gặp với đoàn quan chức cấp cao của Australia do Ngoại trưởng Marise Payne dẫn đầu tại thủ đô Port Moresby, Thủ tướng Papua New Guinea James Marape tuyên bố, nước này đang tìm kiếm mọi sự trợ giúp từ Australia để vượt qua khó khăn về ngân sách. Theo ông Marape, hiện Australia cung cấp hơn 600 triệu AUD mỗi năm viện trợ phát triển chính thức cho Papua New Guinea và đề nghị Australia dành một phần trong số đó để hỗ trợ ngân sách cho Papua New Guinea.

Ông Marape cho biết, Papua New Guinea bắt đầu vay nước ngoài từ năm 1975 để đảm bảo cho ngân sách hoạt động của chính phủ và đến nay tổng nợ công của nước này đã lên đến gần 12 tỉ AUD. Ngoài Australia, chính phủ Papua New Guinea cũng đang tìm kiếm sự trợ giúp tốt nhất từ Trung Quốc hay Ấn Độ.

Việc ông Marape một lần nữa xác nhận Papua New Guinea có thể tìm kiếm sự giúp đỡ về tài chính từ Trung Quốc để thanh toán các khoản nợ công của nước này được coi là một động thái nhằm gây áp lực đối với Australia.

Tuy nhiên, theo nhà kinh tế học Stephen Howes của Đại học Quốc gia Australia, Papua New Guinea khó có thể vay được tiền từ Australia trừ khi nước này đáp ứng được các điều kiện của Ngân hàng Thế giới. Papua New Guinea cần thực hiện tốt chương trình cải cách tài khóa theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới để tiếp cận khoản vay 150 triệu USD đang bị tổ chức này đóng băng cũng như các khoản vay hỗ trợ phát triển mới khác.

Hôm nay, đoàn 6 quan chức cao cấp của Australia đã đến Papua New Guinea để tham dự Diễn đàn Bộ trưởng Papua New Guinea - Australia. Nội dung các cuộc họp nhằm thảo luận kế hoạch nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện./.