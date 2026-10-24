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Pháp: Các tổ chức học sinh tiếp tục kêu gọi biểu tình sau cuộc gặp Tổng thống Macron

Thứ Bảy, 06:07, 24/10/2026
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VOV.VN - Ngày 23/10, các tổ chức học sinh trung học Pháp tiếp tục kêu gọi biểu tình sau cuộc gặp Tổng thống Emmanuel Macron, dù cho biết đã nhận được cam kết cải tổ hệ thống tuyển sinh đại học.

Ngày 23/10, các tổ chức học sinh trung học Pháp tiếp tục kêu gọi biểu tình sau cuộc gặp Tổng thống Emmanuel Macron, dù cho biết đã nhận được cam kết cải tổ hệ thống tuyển sinh đại học. Trước nguy cơ căng thẳng leo thang, lực lượng an ninh Pháp đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trước đợt biểu tình quy mô lớn ngày 24/10. 

Cuộc gặp tại Điện Élysée đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống trực tiếp đối thoại với các tổ chức học sinh trung học kể từ khi phong trào phản đối bùng phát hơn một tháng trước. Các yêu cầu tập trung vào việc bổ sung giáo viên, giảm sĩ số lớp học, sửa chữa trường lớp xuống cấp và cải cách hệ thống tuyển sinh đại học.

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Các tổ chức học sinh trung học Pháp tiếp tục kêu gọi biểu tình sau cuộc gặp Tổng thống Emmanuel Macron - Ảnh: Reuters

Sau cuộc gặp, đại diện các tổ chức học sinh vẫn kêu gọi tiếp tục xuống đường dù ông Macron đã cam kết cải tổ nền tảng tuyển sinh Parcoursup. Dự kiến, đối thoại sẽ được nối lại vào ngày 26/10 tới, khi Thủ tướng Sébastien Lecornu gặp các tổ chức học sinh cùng đại diện giới giáo dục, công đoàn, giới chủ và chính quyền địa phương.

Song song với nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, Chính phủ Pháp đã kích hoạt các biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhất. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez thông báo huy động khoảng 70.000 cảnh sát và hiến binh, ưu tiên tối đa tính cơ động nhằm ngăn chặn tái diễn các hành vi đập phá, cướp bóc như trong đợt biểu tình ngày 17/10 vừa qua.

Đợt biểu tình mới diễn ra chỉ một tuần sau những vụ bạo lực, đốt phá và cướp phá bên lề các cuộc xuống đường ngày 17/10, khi những nỗ lực đối thoại vẫn chưa giúp tháo gỡ bất bình. Căng thẳng xã hội đặt chính quyền trước yêu cầu sớm đưa ra các giải pháp cụ thể, vừa giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân, vừa bảo đảm an ninh và duy trì trật tự xã hội.

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Biểu tình ôn hòa bùng phát thành bạo loạn tại nhiều thành phố của Pháp

VOV.VN - Bạo lực đã bùng phát tại nhiều thành phố trên khắp nước Pháp vào ngày 17/10, khi các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và dịch vụ công suy giảm vượt khỏi tầm kiểm soát, tạo nên một trong những đợt bạo loạn tồi tệ nhất mà quốc gia này từng chứng kiến ​​trong nhiều thập kỷ qua.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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