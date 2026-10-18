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Thời sự quốc tế tối 18/10: Biểu tình ôn hòa tại Pháp bùng phát thành bạo loạn

Chủ Nhật, 20:33, 18/10/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 18/10: Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cảnh báo Iran đối mặt với sự ‘tàn phá khủng khiếp’; Biểu tình ôn hòa bùng phát thành bạo loạn tại nhiều thành phố của Pháp; Ukraine ồ ạt tập kích cảng dầu, trung tâm dữ liệu tại Saint Petersburg; Tổng thống Ukraine muốn gặp lãnh đạo Mỹ - Nga ở thượng đỉnh G20

Xem thêm: Tai nạn nghiêm trọng tại lối vào đường hầm ở Pháp, 19 người bị thương

PV/VOV.VN
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