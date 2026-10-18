Thời sự quốc tế tối 18/10: Biểu tình ôn hòa tại Pháp bùng phát thành bạo loạn
Chủ Nhật, 20:33, 18/10/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 18/10: Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cảnh báo Iran đối mặt với sự ‘tàn phá khủng khiếp’; Biểu tình ôn hòa bùng phát thành bạo loạn tại nhiều thành phố của Pháp; Ukraine ồ ạt tập kích cảng dầu, trung tâm dữ liệu tại Saint Petersburg; Tổng thống Ukraine muốn gặp lãnh đạo Mỹ - Nga ở thượng đỉnh G20
VOV.VN - Ngày 17/10, hàng trăm nghìn người xuống đường tại Pháp, phản đối sinh hoạt đắt đỏ và yêu cầu cải thiện dịch vụ công. Đụng độ, đốt phá xảy ra bên lề một số cuộc tuần hành, khiến Tổng thống Emmanuel Macron lên tiếng kêu gọi đoàn kết trước bạo lực.
VOV.VN - Lực lượng Houthi ở Yemen vừa tuyên bố bắn hạ một trực thăng quân sự hiện đại của quân đội Saudi Arabia tại khu vực gần biên giới hai nước. Diễn biến xảy ra trong bối cảnh Riyadh đang tích cực hỗ trợ các lực lượng quân chính phủ Yemen tăng cường đối phó bước tiến của nhóm vũ trang thân Iran.
VOV.VN - Lực lượng Houthi ở Yemen vừa tuyên bố bắn hạ một trực thăng quân sự hiện đại của quân đội Saudi Arabia tại khu vực gần biên giới hai nước. Diễn biến xảy ra trong bối cảnh Riyadh đang tích cực hỗ trợ các lực lượng quân chính phủ Yemen tăng cường đối phó bước tiến của nhóm vũ trang thân Iran.
VOV.VN - Ngày 17/10, hàng trăm nghìn người xuống đường tại Pháp, phản đối sinh hoạt đắt đỏ và yêu cầu cải thiện dịch vụ công. Đụng độ, đốt phá xảy ra bên lề một số cuộc tuần hành, khiến Tổng thống Emmanuel Macron lên tiếng kêu gọi đoàn kết trước bạo lực.
VOV.VN - Ngày 17/10, hàng trăm nghìn người xuống đường tại Pháp, phản đối sinh hoạt đắt đỏ và yêu cầu cải thiện dịch vụ công. Đụng độ, đốt phá xảy ra bên lề một số cuộc tuần hành, khiến Tổng thống Emmanuel Macron lên tiếng kêu gọi đoàn kết trước bạo lực.
VOV.VN - Ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ nổ và hỏa hoạn tại Căn cứ quân sự Wainwright ở tỉnh Alberta, Canada. Theo các nguồn tin quân sự, vụ nổ có thể xảy ra khi hoạt động huấn luyện bắn đạn thật làm trúng đường ống dẫn khí hoặc giếng khí trong căn cứ.
VOV.VN - Ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ nổ và hỏa hoạn tại Căn cứ quân sự Wainwright ở tỉnh Alberta, Canada. Theo các nguồn tin quân sự, vụ nổ có thể xảy ra khi hoạt động huấn luyện bắn đạn thật làm trúng đường ống dẫn khí hoặc giếng khí trong căn cứ.