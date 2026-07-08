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Pháp hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 xuống còn 0,7%

Thứ Tư, 07:31, 08/07/2026
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VOV.VN - Ngày 7/7, Chính phủ Pháp đã quyết định hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ mức 0,9% xuống còn 0,7%, trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động từ tăng trưởng chậm hơn dự kiến và những bất ổn của môi trường quốc tế.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền công nghiệp và kỹ thuật số Pháp Roland Lescure thừa nhận việc hạ dự báo tăng trưởng xuống còn 0,7% là hệ quả tất yếu từ kết quả kinh tế yếu kém trong những tháng đầu năm. Bên cạnh đó, xung đột kéo dài tại Trung Đông khiến giá năng lượng leo thang, trực tiếp làm suy giảm hoạt động sản xuất và bào mòn nguồn thu ngân sách.

Theo ông Roland Lescure, việc tăng trưởng chậm lại cũng khiến mục tiêu đưa thâm hụt ngân sách xuống mức 5% GDP trong năm 2026 trở nên khó khăn hơn. Chính phủ Pháp cho biết sẽ phải triển khai thêm các biện pháp tiết kiệm ngân sách nhằm bù đắp phần hụt thu và kiểm soát đà gia tăng của chi tiêu công.

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Chính phủ Pháp cho biết sẽ phải triển khai thêm các biện pháp tiết kiệm ngân sách nhằm bù đắp phần hụt thu và kiểm soát đà gia tăng của chi tiêu công - Ảnh: Reuters

Để bù đắp các khoản chi phát sinh ngoài dự kiến, Bộ trưởng Ngân sách Pháp David Amiel cho biết Chính phủ dự kiến cắt giảm hoặc đóng băng thêm khoảng 3 tỷ euro, ngoài gói tiết kiệm khẩn cấp trị giá 6 tỷ euro đã được thực hiện trước đó. Áp lực càng đè nặng khi chi tiêu của các chính quyền địa phương được dự báo sẽ vượt kế hoạch khoảng 2 tỷ euro.

Giới phân tích nhận định việc điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng phản ánh những khó khăn mà nền kinh tế lớn thứ hai Khu vực đồng euro đang phải đối mặt trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chậm lại, lãi suất vẫn ở mức cao và các rủi ro địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này sẽ khiến quá trình xây dựng ngân sách năm 2027 trở nên phức tạp hơn, nhất là khi Pháp đang nỗ lực kiềm chế nợ công, hiện đã lên tới khoảng 3,5 nghìn tỷ euro.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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