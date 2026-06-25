English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Pháp liên tiếp phá kỷ lục ngày nóng nhất lịch sử, nhiệt độ chạm ngưỡng 43,8°C

Thứ Năm, 10:26, 25/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Pháp vừa trải qua một cột mốc khí hậu chưa từng có khi ngày 24/6 chính thức trở thành ngày nóng nhất được ghi nhận tại quốc gia này kể từ khi các số liệu bắt đầu được đo đạc vào năm 1947. Kỷ lục mới này đã lập tức xô đổ kỷ lục vừa mới được thiết lập trước đó chỉ đúng một ngày, vào 23/6.

 

Theo số liệu tạm thời tính đến 20h00 ngày 24/6 (theo giờ địa phương) của cơ quan khí tượng quốc gia Pháp Météo-France, chỉ số nhiệt độ trung bình toàn quốc, tính cả ngày và đêm tại 30 trạm đo chuẩn, đã chạm mốc 30°C, vượt qua mức kỷ lục 29,9°C của ngày hôm trước.

phap lien tiep pha ky luc ngay nong nhat lich su, nhiet do cham nguong 43,8 c hinh anh 1
Làn sóng oi bức buộc người dân phải tìm mọi cách để hạ nhiệt. Ảnh: Reuters

Nắng nóng gay gắt đã đẩy nhiệt độ tại nhiều địa phương lên mức vô cùng khắc nghiệt. Mức nhiệt cao nhất trong ngày lên tới 43,8°C, được ghi nhận tại hai xã Palluau (thuộc tỉnh Vendée) và Pissos (ở phía Tây Nam nước Pháp).

Ngay tại thủ đô Paris, Météo-France cũng ghi nhận mức nhiệt lên tới 40,3°C. Đây mới là lần thứ 4 trong vòng 150 năm qua thủ đô nước Pháp vượt ngưỡng 40°C, và là lần đầu tiên trong năm nay. Theo ông Benoît Thomé, lãnh đạo của Météo-France, đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 17/6 sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày cuối tuần sắp tới trên phần lớn diện tích cả nước. Mặc dù đã có luồng không khí mát hơn từ phía Tây tràn vào, nhưng khối khí này rất khó lan tỏa ra toàn bộ lãnh thổ, khiến điều kiện nắng nóng gay gắt vẫn sẽ duy trì với mức nhiệt tối đa dao động từ 40°C đến 42°C.

Làn sóng oi bức buộc người dân phải tìm mọi cách để hạ nhiệt. Chia sẻ về trải nghiệm ứng phó với cái nóng gay gắt, chị Magalie Lang, một người dân Paris, bày tỏ: "Tôi có chút lo sợ vì không có nhiều điểm cấp nước, nên chúng tôi phải vào bơi trong một đài phun nước. Dù sao việc này vẫn rất tuyệt và chúng tôi đều tận hưởng".

Sự kết hợp giữa nhiệt độ cao, độ ẩm không khí thấp kéo dài cả ngày lẫn đêm, cùng với gió khô hanh đang làm gia tăng nghiêm trọng nguy cơ cháy rừng. Hiện, có hơn 30 tỉnh tại Pháp đã được đặt trong tình trạng nguy cơ cháy rừng ở mức cao.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Pháp ghi nhận ca nhiễm Ebola đầu tiên, cách ly 5 hành khách đi cùng
Pháp ghi nhận ca nhiễm Ebola đầu tiên, cách ly 5 hành khách đi cùng

VOV.VN - Ngày 24/6, Bộ Y tế Pháp xác nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus Ebola trên lãnh thổ nước này. Bệnh nhân là một bác sĩ nhân đạo thuộc tổ chức phi chính phủ Alima, vừa trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo trên chuyến bay của hãng hàng không Air France.

Pháp ghi nhận ca nhiễm Ebola đầu tiên, cách ly 5 hành khách đi cùng

Pháp ghi nhận ca nhiễm Ebola đầu tiên, cách ly 5 hành khách đi cùng

VOV.VN - Ngày 24/6, Bộ Y tế Pháp xác nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus Ebola trên lãnh thổ nước này. Bệnh nhân là một bác sĩ nhân đạo thuộc tổ chức phi chính phủ Alima, vừa trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo trên chuyến bay của hãng hàng không Air France.

Pháp kích hoạt cấp độ 2 của kế hoạch ORSAN đối phó nắng nóng
Pháp kích hoạt cấp độ 2 của kế hoạch ORSAN đối phó nắng nóng

VOV.VN - Ngày 23/6, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu thông báo kích hoạt cấp độ 2 của kế hoạch ORSAN. Đây là động thái quyết liệt nhằm huy động tổng lực hệ thống y tế trong bối cảnh đợt nắng nóng gay gắt kéo dài đang "thiêu đốt" nhiều khu vực trên cả nước.

Pháp kích hoạt cấp độ 2 của kế hoạch ORSAN đối phó nắng nóng

Pháp kích hoạt cấp độ 2 của kế hoạch ORSAN đối phó nắng nóng

VOV.VN - Ngày 23/6, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu thông báo kích hoạt cấp độ 2 của kế hoạch ORSAN. Đây là động thái quyết liệt nhằm huy động tổng lực hệ thống y tế trong bối cảnh đợt nắng nóng gay gắt kéo dài đang "thiêu đốt" nhiều khu vực trên cả nước.

Liên Hợp Quốc cảnh báo về nguy cơ nắng nóng cực độ do hiện tượng El Nino
Liên Hợp Quốc cảnh báo về nguy cơ nắng nóng cực độ do hiện tượng El Nino

VOV.VN - Ngày 2/6, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo hiện tượng El Nino trong những tháng tới có thể làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu và tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Liên Hợp Quốc cảnh báo về nguy cơ nắng nóng cực độ do hiện tượng El Nino

Liên Hợp Quốc cảnh báo về nguy cơ nắng nóng cực độ do hiện tượng El Nino

VOV.VN - Ngày 2/6, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo hiện tượng El Nino trong những tháng tới có thể làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu và tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

“Siêu El Nino” có thể khiến 2026 trở thành năm nóng nhất lịch sử
“Siêu El Nino” có thể khiến 2026 trở thành năm nóng nhất lịch sử

VOV.VN - Một hiện tượng khí hậu quy mô lớn đang hình thành tại Thái Bình Dương có thể đẩy Trái Đất vào giai đoạn nóng kỷ lục mới. Theo các mô hình dự báo khí hậu, nếu “Siêu El Nino” xuất hiện, 2026 có nguy cơ trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận.

“Siêu El Nino” có thể khiến 2026 trở thành năm nóng nhất lịch sử

“Siêu El Nino” có thể khiến 2026 trở thành năm nóng nhất lịch sử

VOV.VN - Một hiện tượng khí hậu quy mô lớn đang hình thành tại Thái Bình Dương có thể đẩy Trái Đất vào giai đoạn nóng kỷ lục mới. Theo các mô hình dự báo khí hậu, nếu “Siêu El Nino” xuất hiện, 2026 có nguy cơ trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ