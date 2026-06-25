Pháp liên tiếp phá kỷ lục ngày nóng nhất lịch sử, nhiệt độ chạm ngưỡng 43,8°C

Theo số liệu tạm thời tính đến 20h00 ngày 24/6 (theo giờ địa phương) của cơ quan khí tượng quốc gia Pháp Météo-France, chỉ số nhiệt độ trung bình toàn quốc, tính cả ngày và đêm tại 30 trạm đo chuẩn, đã chạm mốc 30°C, vượt qua mức kỷ lục 29,9°C của ngày hôm trước.

Làn sóng oi bức buộc người dân phải tìm mọi cách để hạ nhiệt. Ảnh: Reuters

Nắng nóng gay gắt đã đẩy nhiệt độ tại nhiều địa phương lên mức vô cùng khắc nghiệt. Mức nhiệt cao nhất trong ngày lên tới 43,8°C, được ghi nhận tại hai xã Palluau (thuộc tỉnh Vendée) và Pissos (ở phía Tây Nam nước Pháp).

Ngay tại thủ đô Paris, Météo-France cũng ghi nhận mức nhiệt lên tới 40,3°C. Đây mới là lần thứ 4 trong vòng 150 năm qua thủ đô nước Pháp vượt ngưỡng 40°C, và là lần đầu tiên trong năm nay. Theo ông Benoît Thomé, lãnh đạo của Météo-France, đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 17/6 sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày cuối tuần sắp tới trên phần lớn diện tích cả nước. Mặc dù đã có luồng không khí mát hơn từ phía Tây tràn vào, nhưng khối khí này rất khó lan tỏa ra toàn bộ lãnh thổ, khiến điều kiện nắng nóng gay gắt vẫn sẽ duy trì với mức nhiệt tối đa dao động từ 40°C đến 42°C.

Làn sóng oi bức buộc người dân phải tìm mọi cách để hạ nhiệt. Chia sẻ về trải nghiệm ứng phó với cái nóng gay gắt, chị Magalie Lang, một người dân Paris, bày tỏ: "Tôi có chút lo sợ vì không có nhiều điểm cấp nước, nên chúng tôi phải vào bơi trong một đài phun nước. Dù sao việc này vẫn rất tuyệt và chúng tôi đều tận hưởng".

Sự kết hợp giữa nhiệt độ cao, độ ẩm không khí thấp kéo dài cả ngày lẫn đêm, cùng với gió khô hanh đang làm gia tăng nghiêm trọng nguy cơ cháy rừng. Hiện, có hơn 30 tỉnh tại Pháp đã được đặt trong tình trạng nguy cơ cháy rừng ở mức cao.