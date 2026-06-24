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Pháp kích hoạt cấp độ 2 của kế hoạch ORSAN đối phó nắng nóng

Thứ Tư, 15:20, 24/06/2026
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VOV.VN - Ngày 23/6, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu thông báo kích hoạt cấp độ 2 của kế hoạch ORSAN. Đây là động thái quyết liệt nhằm huy động tổng lực hệ thống y tế trong bối cảnh đợt nắng nóng gay gắt kéo dài đang "thiêu đốt" nhiều khu vực trên cả nước.

Theo Chính phủ Pháp, quyết định nâng báo động kế hoạch ORSAN lên cấp độ 2 được đưa ra trong bối cảnh các dịch vụ cấp cứu và trung tâm điều phối y tế rơi vào tình trạng quá tải cuộc gọi. Nhu cầu hỗ trợ y tế từ người dân đã tăng vọt do tác động cực đoan của thời tiết.

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Những ngày qua, cơ quan khí tượng Pháp đã đặt hàng chục tỉnh thành trong tình trạng cảnh báo nắng nóng ở mức cao (Nguồn: Reuters)

Việc kích hoạt cơ chế này cho phép các bệnh viện và cơ sở y tế ngay lập tức tăng cường nhân lực, tối ưu hóa năng lực tiếp nhận bệnh nhân. Đồng thời, Pháp cũng thiết lập một mạng lưới phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống bệnh viện công, phòng khám tư nhân, y tế cơ sở và các viện dưỡng lão. Biện pháp then chốt này nhằm chuẩn bị và  đảm bảo hệ thống y tế không bị sụp đổ nếu số ca nhập viện do sốc nhiệt tiếp tục leo thang trong những ngày tới.

ORSAN là cơ chế ứng phó khẩn cấp quốc gia được Pháp triển khai trong các tình huống khủng hoảng y tế như dịch bệnh, thiên tai, tai nạn quy mô lớn hoặc các hiện tượng thời tiết cực đoan. Việc nâng mức ứng phó lần này phản ánh những lo ngại ngày càng lớn của Chính phủ Pháp trước tác động của đợt nắng nóng đang bao trùm nhiều vùng lãnh thổ.

Những ngày qua, cơ quan khí tượng Pháp đã đặt hàng chục tỉnh thành trong tình trạng cảnh báo nắng nóng ở mức cao, đồng thời kêu gọi người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời vào thời điểm nhiệt độ lên đỉnh, tăng cường bổ sung nước và đặc biệt kiểm tra, giám sát chặt chẽ sức khỏe của người già, trẻ em cũng như những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong tâm bão nắng nóng.

 

Anh Tuyển/VOV-Paris
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