Pháp sẽ đưa lực lượng tới bảo vệ cảng dầu mỏ của Saudi Arabia

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Macron cho biết Pháp và Saudi Arabia đã đạt thỏa thuận về việc bảo vệ cảng Yanbu: "Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Saudi Arabia về việc triển khai lực lượng, hệ thống radar cùng các tổ hợp phòng thủ để bảo vệ cảng Yanbu. Mục tiêu của Paris là bảo đảm an toàn cho cơ sở này và hoàn toàn không tham gia vào cuộc xung đột".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp vẫn chưa công bố số lượng binh sĩ, loại khí tài và thời điểm triển khai. Được biết, Yanbu là điểm cuối của đường ống dẫn dầu Đông - Tây, đưa dầu từ phía Đông Saudi Arabia ra Biển Đỏ để xuất khẩu. Tuyến vận tải huyết mạch này càng mang tính sống còn khi việc lưu thông qua eo biển Hormuz bị tắc nghẽn.

Những tuần gần đây, an ninh xung quanh cảng Yanbu đã xấu đi nghiêm trọng. Cuối tuần qua, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công một cơ sở của Tập đoàn dầu khí Aramco. Đến ngày 24/9, Saudi Arabia thông báo đánh chặn sáu tên lửa đạn đạo nhằm vào cảng Yanbu và thành phố Taif, đồng thời cáo buộc Houthi đứng sau vụ việc.

Trước đó, các vụ tấn công từng khiến đường ống dẫn dầu Đông - Tây phải tạm ngừng hoạt động. Dù Riyadh vừa tái khởi động tuyến đường ống này hôm 22/9 để xuất khẩu dầu trở lại qua cảng Yanbu, song công suất vẫn ở mức hạn chế. Trong bối cảnh nguy cơ bị tấn công vẫn hiện hữu, sự hỗ trợ của Pháp được kỳ vọng giúp bảo vệ tuyến xuất khẩu dầu quan trọng qua Biển Đỏ.