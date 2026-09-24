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Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Saudi Arabia, hướng tới các mục tiêu phát triển dài hạn

Thứ Năm, 11:23, 24/09/2026
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VOV.VN - Tối 23/9 tại Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Saudi Arabia tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm Ngày Quốc khánh Vương quốc Saudi Arabia (23/09/1930-23/09/2026), với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Hằng, các đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế cùng đông đảo khách mời.

Sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh Saudi Arabia đang đẩy mạnh chuyển đổi kinh tế, mở rộng các lĩnh vực phát triển mới theo Tầm nhìn 2030. Đây cũng là thời điểm quan hệ Việt Nam-Saudi Arabia có thêm những động lực hợp tác khi hai nước cùng theo đuổi các mục tiêu phát triển dài hạn. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam Thamer Algosaibi nhấn mạnh đà phát triển trong quan hệ Việt Nam - Saudi Arabia, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1999.

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Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam Thamer Algosaibi.
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Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng.

Theo Đại sứ, hợp tác song phương đang được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, đầu tư đến văn hóa, du lịch và an ninh. Hai nước cũng tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, đồng thời tiếp tục trao đổi, đàm phán nhằm hoàn tất nhiều thỏa thuận, tạo thêm khuôn khổ hợp tác.

Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều tăng hơn 8% so với năm 2024 và gần 65% so với năm 2021. Du lịch giữa hai nước cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể.

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Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam Thamer Algosaibi và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Hằng thực hiện nghi lễ cắt bánh chào mừng Quốc khánh Saudi Arabia.

Đại sứ Thamer Algosaibi nhấn mạnh: “Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo hai nước, mối quan hệ song phương của chúng ta đã và đang chứng kiến đà phát triển mạnh mẽ, thể hiện qua việc tăng cường các chuyến thăm chính thức và mở rộng phạm vi hợp tác trên đa dạng lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, đầu tư cho đến văn hóa, du lịch và an ninh. Điều này càng được củng cố nhờ cam kết chung của hai bên trong việc tiếp tục trao đổi đàm phán và hoàn tất nhiều hiệp định, nhằm tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hai nước cũng ngày càng tăng cường phối hợp trên các diễn đàn quốc tế, phản ánh sức mạnh của tình hữu nghị bền chặt và lòng tin giữa chúng ta”.

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao những chuyển đổi đang diễn ra tại Saudi Arabia trong khuôn khổ Tầm nhìn 2030, nhất là đa dạng hóa nền kinh tế ngoài dầu mỏ, thúc đẩy đổi mới, năng lượng tái tạo và du lịch.

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Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam Thamer Algosaibi và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam tham quan triển lãm.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, dù có điều kiện và cách thức phát triển khác nhau, Việt Nam và Saudi Arabia đều đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Tầm nhìn 2030 của Saudi Arabia và các mục tiêu phát triển của Việt Nam đến năm 2030, 2045 tạo thêm những điểm giao thoa để hai nước mở rộng hợp tác.

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Khách mời có thể trải nghiệm vẽ henna truyền thống của Saudi Arabia.

 “Cả hai nước chúng ta đều đang bắt đầu một giai đoạn phát triển mới - Saudi Arabia thực hiện Kế hoạch Tầm nhìn 2030, và Việt Nam cũng đang bước vào một kỷ nguyên tăng trưởng và chuyển đổi mới cho Tầm nhìn 2030 và 2045. Tôi tin tưởng rằng, đây là thời điểm chín muồi để nâng quan hệ lên một tầm cao mới, với Saudi Arabia và với Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh nói chung”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh.

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Triển lãm về đất nước Saudi Arabia.

Không gian buổi lễ cũng giới thiệu những lát cắt cụ thể của quan hệ hai nước, từ giao lưu văn hóa đến kết nối doanh nghiệp. Khách mời có thể trải nghiệm vẽ henna, thư pháp Arab, cà phê và chà là Arab, cũng như tìm hiểu hoạt động của Hội đồng Doanh nghiệp Saudi Arabia - Việt Nam,...

Từ những kết nối ở cấp nhà nước đến giao lưu văn hóa và hợp tác doanh nghiệp, quan hệ Việt Nam - Saudi Arabia đang có thêm những không gian hợp tác mới, tạo nền tảng để hai bên tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế trong giai đoạn phát triển mới.

Thu Hoài/VOV1
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