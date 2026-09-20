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Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu quân sự của Saudi Arabia

Chủ Nhật, 18:07, 20/09/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm qua (19/9) cho biết Saudi Arabia có thể có các nhu cầu quân sự do các cuộc tấn công liên tục từ lực lượng Houthi ở Yemen.

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hỗ trợ theo một hiệp ước quốc phòng ba bên giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan.

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Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: AP

Phát biểu trên đài truyền hình NTV, ông Hakan Fidan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ nhận thấy có những cuộc tấn công rất nghiêm trọng nhắm vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Saudi Arabia. Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu quân sự, đặc biệt là về các vấn đề kỹ thuật của Saudi Arabia. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cũng cho rằng việc lôi kéo Saudi Arabia vào cuộc chiến giữa Mỹ và Iran là điều không thể chấp nhận được, bởi quốc gia này không có mong muốn tham gia vào xung đột.

Thỏa thuận quốc phòng chung giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan, được gọi là "Thỏa thuận Quốc phòng Chung Mecca" và được ký kết vào tháng trước, quy định rằng một cuộc tấn công vũ trang nhắm vào bất kỳ quốc gia nào trong số ba nước này sẽ bị coi là cuộc tấn công nhắm vào tất cả các nước còn lại.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi, vốn kiểm soát các khu vực đông dân nhất của Yemen, đã liên tục tấn công Saudi Arabia kể từ khi tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Saudi Arabia vào tháng 7. Đây là một mặt trận mới trong cuộc chiến rộng lớn hơn khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2. Các cuộc tấn công của Houthi nhắm vào các thành phố, cơ sở hạ tầng năng lượng và hoạt động vận tải biển của Saudi Arabia, đe dọa nguồn cung dầu toàn cầu cũng như tuyến đường thay thế quan trọng qua Biển Đỏ dành cho hàng xuất khẩu từ vùng Vịnh, trong khi giao thông qua eo biển Hormuz vẫn đang bị gián đoạn.

Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án các cuộc tấn công của Houthi và kêu gọi lực lượng này chấm dứt ngay lập tức các hành động đó.

Thiều Dương/VOV1
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