Phát biểu sau cuộc họp liên bộ về an ninh mạng, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu khẳng định Chính phủ sẽ siết chặt các tiêu chuẩn bảo mật đối với hệ thống thông tin nhà nước, trọng tâm trước mắt là khối các bộ, ngành.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu khẳng định Chính phủ sẽ siết chặt các tiêu chuẩn bảo mật đối với hệ thống thông tin nhà nước. Ảnh: Reuters

Theo ông Vincent Strubel, Tổng giám đốc Cơ quan An ninh hệ thống thông tin quốc gia Pháp (ANSSI), trí tuệ nhân tạo đang giúp các đối tượng rút ngắn thời gian tiến hành tấn công, khiến lực lượng phòng thủ khó theo kịp.

Cảnh báo này được đưa ra sau một loạt vụ tấn công nhằm vào cơ quan nhà nước và doanh nghiệp Pháp. Hồi tháng 10, hệ thống điều khiển thiết bị làm lạnh tại khoảng 700 điểm bán lẻ bị tấn công, gây thiệt hại về hàng hóa. Pháp quy trách nhiệm vụ việc cho các đơn vị tác chiến mạng thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Về mặt lập pháp, ngày 17/11 vừa qua, Hạ viện Pháp đã thông qua dự luật tăng cường an ninh mạng và bảo vệ hạ tầng trọng yếu ở lần đọc thứ nhất. Văn bản này mở rộng nghĩa vụ bảo mật sang hàng nghìn doanh nghiệp và cơ quan công quyền, đồng thời trao thêm quyền thanh tra, giám sát và yêu cầu khắc phục sự cố cho Cơ quan An ninh hệ thống thông tin quốc gia Pháp. Dự kiến, đại diện Hạ viện và Thượng viện Pháp sẽ sớm họp bàn để thống nhất nội dung cuối cùng của dự luật.