  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Pháp tuyên chiến với tội phạm ma túy sau vụ thiếu niên 15 tuổi bị bắn chết

Chủ Nhật, 11:43, 17/05/2026
VOV.VN - Ngày 16/5, giới chức an ninh Pháp tuyên bố sẽ tiến hành một “cuộc chiến toàn diện” chống tội phạm ma túy sau vụ nổ súng khiến một thiếu niên 15 tuổi thiệt mạng tại thành phố Nantes, phía Tây nước Pháp. 

Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra tối 15/5 tại khu Port-Boyer, một khu dân cư được xác định là điểm nóng buôn bán ma túy ở thành phố Nantes. Theo cơ quan điều tra, các tay súng mặc đồ đen và đeo mặt nạ đã xả súng gần một tòa chung cư, khiến một thiếu niên 15 tuổi thiệt mạng và hai người khác bị thương. Các công tố viên cho biết thêm, vụ tấn công có khả năng liên quan đến hoạt động thanh toán giữa các băng nhóm ma túy tranh giành địa bàn, song chưa có bằng chứng cho thấy các nạn nhân trực tiếp tham gia vào mạng lưới buôn bán ma túy.

Cảnh sát Pháp. Ảnh: Nyt.

Phát biểu tại hiện trường ngày 16/5, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez khẳng định chính phủ Pháp sẽ “mạnh tay” trong cuộc chiến chống ma túy, đồng thời cam kết tăng cường các biện pháp trấn áp đối với cả hoạt động buôn bán lẫn sử dụng chất cấm. Theo đề xuất mới của Bộ Nội vụ, mức phạt tại chỗ đối với hành vi sử dụng ma túy có thể tăng từ 200 lên 500 euro. Chính phủ cũng xem xét áp dụng biện pháp tước bằng lái xe đối với các trường hợp tái phạm nhiều lần, nhằm giảm nguy cơ gây tai nạn khi đang lái xe trong tình trạng “phê thuốc”.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực do các đường dây ma túy gây ra tại Pháp, đặc biệt ở các khu lao động và ngoại ô đô thị, nơi các băng nhóm ngày càng sử dụng thanh thiếu niên để vận chuyển, canh gác hoặc tham gia các hoạt động phạm pháp.

Trong thời gian gần đây, nhiều vụ thanh toán đẫm máu liên quan đến tranh chấp địa bàn ma túy cũng xảy ra tại các thành phố như Nice và Marseille, làm gia tăng áp lực lên chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron trong việc kiểm soát an ninh và tội phạm có tổ chức.

Người dân địa phương cho biết họ ngày càng lo lắng trước tình trạng mất an ninh kéo dài. Nhiều gia đình hạn chế để trẻ em ra ngoài chơi do lo ngại nguy cơ bạo lực bùng phát bất ngờ trong khu dân cư.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Tin liên quan

Mexico bắt giữ thủ lĩnh băng đảng ma túy Jalisco "El Jardinero"

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm Mexico vừa bắt giữ Audias Flores, biệt danh “El Jardinero” – một trong những thủ lĩnh cấp cao của băng đảng ma túy khét tiếng Jalisco New Generation Cartel (CJNG), tại bang Nayarit, phía Tây nước này. Thông tin được Bộ trưởng An ninh Omar Garcia Harfuch công bố ngày 28/4.

Nga triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn nhờ thiết bị bay không người lái

VOV.VN - Với sự hỗ trợ của thiết bị bay không người lái, lực lượng chức năng Liên bang Nga vừa triệt phá một phòng thí nghiệm sản xuất ma túy quy mô lớn tại tỉnh Rostov-on-Don, thu giữ khoảng 75kg mephedrone - một loại ma túy tổng hợp.

Thái Lan liên tiếp triệt phá các vụ buôn ma túy khối lượng lớn

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan vừa ghi nhận hai vụ bắt giữ ma túy đá với số lượng lớn trong tuần qua, cho thấy nước này tiếp tục là điểm trung chuyển quan trọng của các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Cảnh sát Thái Lan triệt phá các đường dây ma túy lớn trong dịp lễ Songkran

VOV.VN - Trong dịp Tết cổ truyền té nước Songkran, lực lượng chức năng Thái Lan đã liên tiếp triển khai các chiến dịch cao điểm trấn áp tội phạm ma túy. Cảnh sát Thái Lan hôm qua (16/4) thông báo tiếp tục triệt phá một đường dây lớn, thu giữ số ma túy trị giá hơn 300 triệu Baht, tương đương khoảng 9,3 triệu USD.

