Phiên tòa xét xử ông Maduro tại Mỹ có thể diễn ra vào năm 2027

Theo hồ sơ nộp lên Tòa án Liên bang khu vực Manhattan (New York) ngày 21/7, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Bộ Tư pháp Mỹ đã thống nhất đề xuất thời điểm mở phiên tòa là tháng 6/2027. Đề xuất được đưa ra trước phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 22/7 theo giờ địa phương, đồng thời phác thảo lộ trình tố tụng đối với một trong những vụ án hình sự gây chú ý nhất tại Mỹ trong những năm gần đây.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ và đưa tới New York, Mỹ hồi tháng 1/2026. Ảnh: Reuters

Thẩm phán Alvin Hellerstein, người phụ trách vụ án, sẽ là người quyết định lịch trình cuối cùng. Tuy nhiên, cả bên công tố và bên bào chữa đều cho biết có thể đề nghị điều chỉnh mốc thời gian nếu cần thiết trong quá trình xét xử.

Theo đề xuất chung, nhóm luật sư của ông Maduro sẽ phải nộp loạt kiến nghị pháp lý đầu tiên trước ngày 2/9 nhằm yêu cầu bác bỏ vụ án. Một trong những lập luận được dự đoán sẽ được đưa ra là ông Maduro được hưởng quyền miễn trừ truy tố với tư cách nguyên thủ của một quốc gia có chủ quyền.

Sau khi phía công tố chuyển giao các tài liệu mật để luật sư bào chữa xem xét, ông Maduro dự kiến sẽ nộp loạt kiến nghị pháp lý tiếp theo trước ngày 11/1/2027.

Ông Maduro và phu nhân, bà Cilia Flores, bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ trong một cuộc đột kích ban đêm tại thủ đô Caracas hồi tháng 1 năm nay và bị đưa tới New York để đối mặt với các cáo buộc. Cả hai đều tuyên bố không nhận tội.

Hiện ông Maduro và bà Flores đang bị giam tại một nhà tù liên bang ở quận Brooklyn, thành phố New York.