Phó Tổng thống Mỹ nói gì về 36 giờ đàm phán với Iran?

“Tôi cảm thấy rất hài lòng với những tiến triển mà chúng tôi đạt được trong vài ngày qua”, ông Vance nói với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Không lực Hai. Ông mô tả các cuộc đàm phán khẩn trương giữa Mỹ, Iran cùng các bên trung gian gồm Qatar và Pakistan là “36 giờ làm việc hiệu quả”.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: AP

Một trong những bước tiến quan trọng nhất, theo ông Vance, là việc Iran đã đồng ý cho các thanh sát viên hạt nhân quay trở lại nước này. Đây là yêu cầu then chốt của Washington nhằm bảo đảm Tehran không thể phát triển vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, cùng ngày, Iran cho biết nước này sẽ tiếp tục hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) “theo các quy trình hiện hành”, qua đó phản bác tuyên bố của Mỹ rằng Tehran đã đồng ý cho các thanh sát viên của IAEA quay trở lại nước này.

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết việc hợp tác với IAEA sẽ tiếp tục được thực hiện “phù hợp với các nghĩa vụ của Iran theo các thỏa thuận thanh sát” và “theo các nghị quyết do Quốc hội thông qua cũng như các quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao”.

Một đạo luật được Quốc hội Iran thông qua vào mùa hè năm ngoái đã hạn chế mức độ hợp tác với IAEA và đình chỉ một số hoạt động thanh sát. Tuy nhiên, theo IRNA, sự hợp tác giữa Iran và IAEA chưa bao giờ bị cắt đứt hoàn toàn. Đạo luật này vẫn cho phép các thanh sát viên IAEA đến thăm các “cơ sở hạt nhân đang hoạt động”, như nhà máy điện hạt nhân Bushehr, trên cơ sở xem xét từng trường hợp cụ thể.

Theo IRNA, ông Baghaei đưa ra phản hồi nhằm bác bỏ các tuyên bố từ phía Mỹ và nhấn mạnh rằng Iran không đưa ra bất kỳ cam kết mới nào. Hãng thông tấn này cũng dẫn lời các quan chức am hiểu tiến trình đàm phán tại Thụy Sĩ cho biết Tehran không đàm phán về vấn đề hạt nhân trong suốt 18 giờ thảo luận và không chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ mới nào.

Trong khi đó, ông Vance cảnh báo rằng thành công của thỏa thuận sẽ được đánh giá dựa trên việc thực thi chứ không phải những tuyên bố.

“Dù là thiện chí hay không thiện chí, bạn không thể tin vào lời nói của bất kỳ ai. Bạn phải tin vào những gì họ thực sự làm. Tổng thống yêu cầu chúng tôi xác minh những gì họ đang làm và ít tập trung hơn vào những gì họ nói”, Phó Tổng thống Mỹ cho hay.

Ông Vance cũng cho biết các nhà đàm phán đã thiết lập các cơ chế nhằm bảo đảm eo biển Hormuz tiếp tục mở cửa và duy trì lệnh ngừng bắn trong khu vực với sự hỗ trợ của các đồng minh Mỹ, bao gồm Israel và các quốc gia vùng Vịnh. Ông tiết lộ thêm rằng việc có thể giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa của Iran để phục vụ các giao dịch được kiểm soát chặt chẽ, bao gồm mua nông sản của Mỹ, chỉ diễn ra nếu Tehran tiếp tục đạt được tiến triển trong đàm phán.

“Số tiền đó sẽ không được giải phóng nếu chúng tôi không tiếp tục thấy những bước tiến mới”, ông Vance nhấn mạnh.

Dù đưa ra đánh giá lạc quan,ông Vance thừa nhận rằng một thỏa thuận cuối cùng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

“Đây là bước đặt nền móng cho một Trung Đông có thể thực sự thay đổi. Nhưng chúng ta vẫn chưa xây xong ngôi nhà đó”, Phó Tổng thống Mỹ cho hay.