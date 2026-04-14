Phó Tổng thống Vance: Quyết định nối lại đàm phán với Mỹ nằm ở phía Iran

Thứ Ba, 06:43, 14/04/2026
VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết việc có tiếp tục các cuộc đàm phán trực tiếp với Washington hay không phụ thuộc vào phía Iran.

“Đây là câu hỏi tốt nhất nên dành cho Iran, bởi quyền quyết định thực sự nằm trong tay họ”, ông Vance nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News hôm 13/4.

pho tong thong vance quyet dinh noi lai dam phan voi my nam o phia iran hinh anh 1
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Nguồn: AP

Ông nhấn mạnh Mỹ cần một cam kết rõ ràng từ Tehran về việc không phát triển vũ khí hạt nhân: "Nếu Iran sẵn sàng đáp ứng điều đó, đây có thể là một thỏa thuận rất tốt cho cả hai bên. Nếu không, đó là lựa chọn của họ".

Phó Tổng thống Mỹ cũng cho rằng phái đoàn Iran tham gia đàm phán tại Pakistan không có đủ thẩm quyền để đạt được thỏa thuận, lý giải việc Mỹ rút lui sau 21 giờ thương lượng.

“Chúng tôi đã hiểu thêm về cách Iran đàm phán. Cuối cùng, chúng tôi nhận ra rằng nhóm đàm phán tại đó không thể tự đưa ra quyết định và cần quay về Tehran để xin ý kiến từ lãnh đạo tối cao hoặc các cấp có thẩm quyền”, ông cho biết.

Theo ông Vance, các cuộc đàm phán đã ghi nhận một số tiến triển, song chưa đủ để giải quyết các vấn đề cốt lõi, trong đó có việc loại bỏ urani làm giàu và đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Họ đã có những bước đi theo hướng của chúng tôi, đó là tín hiệu tích cực, nhưng vẫn chưa đủ. Tôi tin rằng một thỏa thuận lớn là khả thi, nhưng điều đó phụ thuộc vào việc Iran có sẵn sàng tiến thêm một bước hay không”, ông Vance nói, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm tiếp theo thuộc về Iran.



Bất đồng chưa được hóa giải, thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran chao đảo

VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang đứng trước nhiều thách thức khi căng thẳng tại Lebanon gia tăng và tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp. Hai “điểm nóng” này không chỉ phản ánh những bất đồng sâu sắc giữa các bên mà còn khiến tiến trình đàm phán hòa bình trở nên mong manh.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Iran tuyên bố “chiến thắng lớn”, nói Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm

VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 7/4 tuyên bố  đã giành được “chiến thắng lớn” và buộc Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm do Tehran đề xuất. 

Iran chấp nhận ngừng bắn với Mỹ và Israel nhưng cảnh báo: Xung đột chưa kết thúc

VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 8/4 cho biết nước này đã chấp nhận lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần trong bối cảnh xung đột với Mỹ và Israel vẫn diễn biến phức tạp.

Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz trong 2 tuần

VOV.VN - Iran tuyên bố sẽ cho phép việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz trong hai tuần tới, dưới sự phối hợp của lực lượng vũ trang nước này. 

