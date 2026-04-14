Phó Tổng thống Vance: Quyết định nối lại đàm phán với Mỹ nằm ở phía Iran

“Đây là câu hỏi tốt nhất nên dành cho Iran, bởi quyền quyết định thực sự nằm trong tay họ”, ông Vance nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News hôm 13/4.

Ông nhấn mạnh Mỹ cần một cam kết rõ ràng từ Tehran về việc không phát triển vũ khí hạt nhân: "Nếu Iran sẵn sàng đáp ứng điều đó, đây có thể là một thỏa thuận rất tốt cho cả hai bên. Nếu không, đó là lựa chọn của họ".

Phó Tổng thống Mỹ cũng cho rằng phái đoàn Iran tham gia đàm phán tại Pakistan không có đủ thẩm quyền để đạt được thỏa thuận, lý giải việc Mỹ rút lui sau 21 giờ thương lượng.

“Chúng tôi đã hiểu thêm về cách Iran đàm phán. Cuối cùng, chúng tôi nhận ra rằng nhóm đàm phán tại đó không thể tự đưa ra quyết định và cần quay về Tehran để xin ý kiến từ lãnh đạo tối cao hoặc các cấp có thẩm quyền”, ông cho biết.

Theo ông Vance, các cuộc đàm phán đã ghi nhận một số tiến triển, song chưa đủ để giải quyết các vấn đề cốt lõi, trong đó có việc loại bỏ urani làm giàu và đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Họ đã có những bước đi theo hướng của chúng tôi, đó là tín hiệu tích cực, nhưng vẫn chưa đủ. Tôi tin rằng một thỏa thuận lớn là khả thi, nhưng điều đó phụ thuộc vào việc Iran có sẵn sàng tiến thêm một bước hay không”, ông Vance nói, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm tiếp theo thuộc về Iran.