Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến phiên giao dịch bùng nổ ngày 23/11, khi quyết định đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, sau những sức ép từ Tổng thống Donald Trump, đã tạo cú hích mạnh mẽ cho nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Cổ phiếu Nvidia có thời điểm tăng tới 36% trước khi kết thúc phiên với mức tăng 31%, đạt 165,05 USD/cổ phiếu, so với mức 125,53 USD của phiên giao dịch trước đó. Đà tăng này giúp giá trị vốn hóa thị trường của Nvidia tăng thêm khoảng 950 tỷ USD chỉ trong một ngày, lên gần 3.980 tỷ USD.

Ông Jensen Huang giới thiệu GPU RTX Spark tại một sự kiện hồi tháng 6/2026. Ảnh: Reuters

Sự phục hồi của Nvidia kéo theo làn sóng tăng giá trên diện rộng tại Phố Wall, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu bán dẫn và công nghệ. Chỉ số Nasdaq 100 tăng 6,5%, trong khi S&P 500 tăng 4,7%. Tại châu Âu, chỉ số STOXX 600 cũng tăng 1,8%.

Diễn biến trên đánh dấu sự đảo chiều mạnh mẽ sau đợt bán tháo cổ phiếu toàn cầu trong tuần trước, vốn một phần bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng lãnh đạo tại Nvidia và những lo ngại ngày càng gia tăng về định giá của các doanh nghiệp AI.

Nvidia đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO

Ngày 23/11, Nvidia thông báo Hội đồng quản trị đã quyết định đưa nhà sáng lập Jensen Huang trở lại các vị trí Chủ tịch điều hành, Giám đốc điều hành và thành viên Hội đồng quản trị. Quyết định này được thông qua với sự nhất trí tuyệt đối của Hội đồng quản trị trong cuộc họp ngày 22/11, sau một loạt cuộc trao đổi với ông Huang. Theo Nvidia, Hội đồng quản trị hài lòng với sự thẳng thắn và năng lực lãnh đạo của ông.

Trước đó, ngày 12/11, Nvidia công bố đã chấp thuận đơn từ chức của ông Huang được đệ trình một ngày trước đó, đồng thời bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress làm CEO tạm quyền.

Việc ông Huang rời vị trí lãnh đạo diễn ra sau những thông tin về một số mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông, trong đó có một phụ nữ bị giới chức Mỹ nghi ngờ hoạt động tình báo cho Trung Quốc. Ông Huang chưa trực tiếp lên tiếng về những thông tin này.

Hội đồng quản trị Nvidia ban đầu bác bỏ khả năng ông Huang trở lại lãnh đạo công ty. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy việc phục chức cho ông Huang.

Theo thông báo của Nvidia, Hội đồng quản trị đã tiếp nhận ý kiến từ các quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ và trên cơ sở đó, tin tưởng rằng việc ông Huang trở lại không gây rủi ro đối với an ninh quốc gia. Tổng thống Trump cũng khẳng định quyết định này không đe dọa an ninh Mỹ, song tuyên bố của ông đã vấp phải sự chất vấn từ nhiều nghị sĩ.

Sau khi được phục chức, ông Huang bày tỏ mong muốn nhanh chóng trở lại công việc. Theo cơ cấu lãnh đạo mới, ông Harvey Jones, người đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị sau khi ông Huang từ chức, tiếp tục giữ chức vụ này. Bà Colette Kress trở lại đảm nhiệm vai trò Giám đốc tài chính.

Sự trở lại của ông Huang được thị trường đón nhận tích cực, bởi nhà sáng lập Nvidia từ lâu được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đối với sự phát triển của ngành AI. Nvidia không chỉ là nhà cung cấp chip chủ chốt cho nhiều doanh nghiệp xây dựng hạ tầng AI, mà còn tham gia đầu tư vào các công ty công nghệ AI đang trong giai đoạn phát triển.

Ông Ben Barringer, Trưởng bộ phận nghiên cứu công nghệ tại Quilter Cheviot ở London, nhận định ông Huang đã trở thành gương mặt tiêu biểu của làn sóng bùng nổ AI và là một trong số ít cá nhân có khả năng tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư trong toàn ngành. Theo chuyên gia này, việc ông Huang từ chức đã khiến thị trường AI vốn nhiều biến động càng trở nên bất ổn, trong khi việc ông trở lại có thể giúp giảm bớt áp lực lên thị trường.

Cổ phiếu Nvidia phục hồi mạnh nhưng rủi ro chưa biến mất

Đà tăng 31% trong phiên 23/11 giúp Nvidia lấy lại phần lớn giá trị đã mất sau cuộc khủng hoảng lãnh đạo. Dù phục hồi mạnh, mức đóng cửa 165,05 USD ngày 23/11 vẫn thấp hơn khoảng 5% so với thời điểm trước khi ông Huang rời vị trí lãnh đạo và thấp hơn 31% so với mức giá đóng cửa cao kỷ lục 239,24 USD thiết lập ngày 6/10.

Ngay sau quyết định phục chức, nhiều tổ chức tài chính đã nâng đánh giá và giá mục tiêu đối với cổ phiếu Nvidia.

Oppenheimer nâng khuyến nghị đối với Nvidia lên mức khả quan, với giá mục tiêu 250 USD/cổ phiếu, đồng thời nhận định sự trở lại của ông Huang là tín hiệu tích cực đối với cả ngành AI và giới đầu tư.

StoneX nâng khuyến nghị lên mức mua, với giá mục tiêu 270 USD. Citi nâng giá mục tiêu từ 225 USD lên 240 USD, cho rằng việc ông Huang trở lại giúp loại bỏ một yếu tố bất ổn lớn liên quan đến bộ máy lãnh đạo Nvidia. BMO Capital duy trì đánh giá khả quan với giá mục tiêu 240 USD.

Bernstein cũng nâng đánh giá đối với Nvidia lên mức khả quan, sau khi từng hạ khuyến nghị và giảm một nửa giá mục tiêu chỉ 11 ngày trước đó, thời điểm khả năng ông Huang rời công ty trở nên rõ ràng.

Tuy nhiên, sự trở lại của nhà sáng lập Nvidia không đồng nghĩa mọi vấn đề đã được giải quyết. Theo công bố của công ty, một ủy ban gồm các thành viên Hội đồng quản trị độc lập, với sự hỗ trợ của cố vấn pháp lý bên ngoài, vẫn đang điều tra những thông tin liên quan đến nghi vấn ông Huang là mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài. Hội đồng quản trị khẳng định cuộc điều tra sẽ tiếp tục cho đến khi có kết luận và ông Huang đã bày tỏ sự ủng hộ đối với quá trình này.

Nvidia cũng thành lập Ủy ban An ninh quốc gia và Kiểm soát xuất khẩu, gồm các thành viên Hội đồng quản trị độc lập, đồng thời tìm kiếm nhân sự cho vị trí Giám đốc tuân thủ đầu tiên của công ty. Hãng cam kết tiếp tục hợp tác với các cuộc điều tra và yêu cầu cung cấp thông tin của chính phủ.

Một số tổ chức phân tích cảnh báo những vấn đề trên có thể tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Nvidia.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng, giá dầu giảm

Bên cạnh đà phục hồi của chứng khoán, thị trường ngoại hối và trái phiếu Mỹ cũng ghi nhận những biến động đáng chú ý.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 19 tháng so với rổ các đồng tiền chủ chốt. Chỉ số USD Index tăng 0,45%, lên 104,31 điểm, khi giới đầu tư gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hơn.

Trên thị trường trái phiếu, nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn giảm sau đợt tăng mạnh vào phiên cuối tuần trước. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 2,37 điểm cơ bản, lên 4,94%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm với kỳ vọng lãi suất của Fed, tăng 7,44 điểm cơ bản, lên 4,69%.

Trong khi đó, giá vàng tiếp tục tăng 2,9%, lên 3.661 USD/ounce. Giá Bitcoin tăng chưa đến 1%, thu hẹp mức tăng so với đầu phiên.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm khi nguồn cung từ Trung Đông gia tăng, lấn át những lo ngại về các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển và cơ sở lọc dầu trong khu vực. Giá dầu Brent kết thúc phiên giảm 3,5%, xuống còn 89,34 USD/thùng.

Dù quyết định phục chức ông Jensen Huang đã tạo cú hích mạnh mẽ cho thị trường, giới phân tích cho rằng triển vọng của Nvidia và nhóm cổ phiếu AI vẫn phụ thuộc vào kết quả các cuộc điều tra đang diễn ra, chính sách kiểm soát xuất khẩu của Mỹ cũng như khả năng duy trì tốc độ đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.