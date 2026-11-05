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Phụ nữ Mỹ lập nhiều dấu mốc lịch sử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

Thứ Năm, 12:02, 05/11/2026
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VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2026 ghi nhận hàng loạt dấu mốc lịch sử đối với các nữ chính trị gia, khi số phụ nữ được bầu làm thống đốc bang đạt mức cao kỷ lục, đồng thời nhiều ứng viên nữ lần đầu tiên giành chiến thắng tại các vị trí quan trọng trong Quốc hội.

 

Theo số liệu từ Trung tâm Phụ nữ và Chính trị Mỹ thuộc Đại học Rutgers, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, cử tri tại 17 bang đã bầu các ứng viên nữ làm thống đốc, thiết lập kỷ lục mới về số nữ thống đốc được bầu trong cùng một kỳ bầu cử.

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Bà Gina Hinojosa - Ứng cử viên đảng Dân chủ tranh cử chức Thống đốc bang Texas trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, ứng viên đảng Dân chủ Keisha Lance Bottoms được dự báo giành chiến thắng tại Georgia, qua đó trở thành nữ thống đốc đầu tiên trong lịch sử bang này, đồng thời là nữ thống đốc da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Tại Texas, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Gina Hinojosa được dự báo trở thành nữ thống đốc gốc Mỹ Latinh đầu tiên của bang. Trong khi đó, bà Amy Acton của đảng Dân chủ tại Ohio và Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn của đảng Cộng hòa tại Tennessee cũng được dự báo trở thành những nữ thống đốc đầu tiên được bầu tại hai bang này.

Trước ngày bầu cử, số phụ nữ được hai đảng đề cử tranh cử thống đốc đã đạt mức kỷ lục 26 người, vượt kỷ lục 25 người được thiết lập năm 2022.

Tại Quốc hội, cuộc bầu cử cũng ghi nhận nhiều dấu mốc mới. Bà Peggy Flanagan của đảng Dân chủ tại Minnesota được dự báo trở thành phụ nữ bản địa Mỹ đầu tiên phục vụ tại Thượng viện liên bang. Tại Illinois, chiến thắng của bà Juliana Stratton sẽ nâng số nữ thượng nghị sĩ da màu cùng phục vụ tại Thượng viện lên ba người, mức cao chưa từng có.

Trong khi đó, bà Annie Andrews được dự báo trở thành nữ thượng nghị sĩ đầu tiên đắc cử tại bang Nam Carolina. Tại Hạ viện, bà Melat Kiros của Colorado trở thành phụ nữ da màu đầu tiên đại diện bang này tại Quốc hội liên bang, còn bà Denise Powell được dự báo trở thành nghị sĩ gốc Mỹ Latinh đầu tiên của bang Nebraska.

Quang Trung/VOV-Washington
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