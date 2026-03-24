Politico: Nhà Trắng cân nhắc Chủ tịch Quốc hội Iran làm đối tác tiềm năng

Báo cáo cho biết một số nhân vật trong Nhà Trắng coi ông Ghalibaf là đối tác có thể hợp tác, có khả năng lãnh đạo Iran và tham gia đàm phán với chính quyền ông Trump trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Reuters

Trước đó, trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho biết, Mỹ và Iran đã có các cuộc trao đổi “rất tốt và hiệu quả” hướng tới một “giải pháp toàn diện, chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch tại Trung Đông”. Nhà lãnh đạo Mỹ tiết lộ, vì lý do này, kế hoạch tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran sẽ được hoãn lại 5 ngày. Thông tin này lập tức khiến thị trường tài chính phản ứng tích cực: giá cổ phiếu tăng, trong khi giá dầu giảm mạnh xuống dưới 100 USD/thùng, đảo chiều so với đợt lao dốc trước đó do các đe dọa cuối tuần và cam kết đáp trả từ phía Iran.

Sau đó, ông Trump nói với báo giới rằng Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông - Jared Kushner - những người từng tham gia đàm phán với Iran trước chiến tranh, đã trao đổi với một quan chức cấp cao Iran tối 22/3 và tiếp tục vào 23/3.

“Chúng tôi đã có các cuộc trao đổi rất thẳng thắn. Hãy chờ xem chúng sẽ dẫn đến đâu. Có nhiều điểm đồng thuận lớn, tôi cho rằng gần như là tất cả các điểm", ông Trump nói trước khi rời bang Florida tới Memphis.

Tại Memphis, ông Trump cho biết Washington đã đàm phán với Iran “trong thời gian dài và lần này họ thực sự nghiêm túc”, đồng thời nhận định: “Đây hoàn toàn có thể trở thành một thỏa thuận tốt cho tất cả các bên”. Ông không tiết lộ danh tính quan chức Iran đang liên hệ với ông Witkoff và ông Kushner, chỉ nói rằng: “Chúng tôi đang làm việc với người mà tôi tin là có uy tín nhất và là người lãnh đạo". Tuy nhiên, một quan chức Israel và hai nguồn tin khác am hiểu vấn đề cho biết người trung gian phía Iran chính là Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf.

Ông Ghalibaf cho biết trên nền tảng X rằng không hề có các cuộc đàm phán với Mỹ, đồng thời nhận định thông tin này là nỗ lực thao túng thị trường tài chính.

“Không có cuộc đàm phán nào với Mỹ. Tin giả đang được sử dụng để thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ, cũng như để thoát khỏi thế bế tắc mà Mỹ và Israel đang mắc phải", ông Ghalibaf viết.

Theo Chủ tịch Quốc hội Iran: “Người dân Iran yêu cầu trừng phạt hoàn toàn và thích đáng đối với các bên gây hấn. Tất cả các quan chức Iran kiên định sát cánh cùng Lãnh tụ Tối cao và người dân cho đến khi mục tiêu này đạt được".