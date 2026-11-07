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Qatar vẫn đang nỗ lực ngăn xung đột Mỹ - Iran bùng phát trở lại

Thứ Bảy, 17:22, 07/11/2026
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VOV.VN - Trong bối nguy cơ đụng độ vũ trang Mỹ - Iran gia tăng trở lại, giới chức Qatar ngày 7/11 khẳng định nước này vẫn đang tích cực hỗ trợ hai bên hạ nhiệt căng thẳng, khôi phục đàm phán.

 

Tuyên bố Qatar vẫn đang hỗ trợ Mỹ-Iran hạ nhiệt căng thẳng, được Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani đưa ra và kênh truyền hình Al Jazeera đăng dẫn. Ông Al-Thani khẳng định Qatar vẫn đang tiếp tục các nỗ lực trung gian giữa Mỹ và Iran, nhằm ngăn xung đột giữa hai bên bùng phát vượt tầm kiểm soát.

qatar van dang no luc ngan xung dot my - iran bung phat tro lai hinh anh 1
Tàu thuyền ở eo biển Hormuz nhìn từ bãi biển Bandar Abbas, Iran, ngày 13/10/2026. Ảnh: ISNA/Reuters

Khẳng định của Thủ tướng Qatar đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa xác nhận quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công hạn chế mang tính phòng vệ vào đảo Qeshm của Iran sáng sớm 7/11. Đây là lần thứ 2 trong tuần, Mỹ tấn công đảo Qeshm - hòn đảo chiến lược của Iran tại eo biển Hormuz. Cuộc tấn công thứ nhất tiến hành hôm 3/11, lần đầu tiên sau gần 2 tháng Mỹ và Iran dừng giao tranh.  

Cho đến thời điểm này, Iran chưa đưa ra phản ứng với 2 cuộc tấn công mới nhất của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia sáng 7/11 tuyên bố các lực lượng vũ trang Iran hiện đang rất mạnh và có động lực chiến đấu cao hơn rất nhiều thời điểm chiến tranh bùng phát cuối tháng 2/2026. Ông Akraminia cảnh báo nếu đối phương khai chiến trở lại, đòn giáng trả của Iran sẽ khiến đối phương hứng tổn thất nặng nề.

Trên thực địa, trong ngày 6-7/11, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ tổng cộng 5 UAV trinh sát quân sự của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz. Chiếc mới nhất bị bắn hạ sáng sớm 7/11 là dòng MQ-9 Reaper, có giá trị khoảng 30 triệu USD mỗi chiếc. IRGC khẳng định đây đã là chiếc MQ-9 thứ 57 của quân đội Mỹ bị bắn hạ kể từ đầu xung đột. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Bá Thi/VOV-Cairo
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