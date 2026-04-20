Quân đội Anh đánh giá tình hình tại eo biển Hormuz đang ở cấp độ rủi ro cao nhất

Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết khu vực đang chứng kiến “mức độ hoạt động dày đặc của các lực lượng hải quân”. Cơ quan này cảnh báo tồn tại “nguy cơ xảy ra tấn công hoặc tính toán sai lầm” trên tuyến hàng hải chiến lược này.

Ảnh minh họa: Reuters

Hải quân Iran đã tái áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với hoạt động qua lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh quân đội Mỹ triển khai phong tỏa các cảng và vùng biển của Iran. UKMTO cũng ghi nhận nhiều vụ tấn công do lực lượng Iran thực hiện nhằm vào các tàu di chuyển qua eo biển trong ngày 18/4.

Theo dữ liệu theo dõi, không có tàu chở dầu nào đi qua eo biển Hormuz trong ngày 19/4, khiến đây trở thành một trong những ngày yên ắng nhất tại tuyến hàng hải này kể từ khi xung đột bùng phát. Diễn biến trên diễn ra sau khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo hôm 18/4 rằng eo biển một lần nữa bị đóng cửa. Trước đó cùng ngày, theo hãng tin Tasnim có liên hệ với nhà nước Iran, hai tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng nằm trong diện trừng phạt, đang rời Vịnh Ba Tư, đã bị lực lượng vũ trang Iran buộc quay đầu đột ngột.

Hình ảnh từ trang theo dõi tàu biển Marine Tracker cho thấy nhiều tàu đang neo đậu, thể hiện qua các điểm tròn nhỏ tập trung dày đặc ở hai phía eo biển. Các tàu còn lại di chuyển theo quỹ đạo vòng để tránh đi vào khu vực này. Một số tàu nhỏ dường như vẫn đi vào luồng hàng hải, song chủ yếu là tàu kéo hoặc tàu treo cờ Iran.