中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quân đội Anh đánh giá tình hình tại eo biển Hormuz đang ở cấp độ rủi ro cao nhất

Thứ Hai, 05:55, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Anh đánh giá tình hình tại eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư đang ở mức “nghiêm trọng” - cấp độ rủi ro cao nhất.

Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết khu vực đang chứng kiến “mức độ hoạt động dày đặc của các lực lượng hải quân”. Cơ quan này cảnh báo tồn tại “nguy cơ xảy ra tấn công hoặc tính toán sai lầm” trên tuyến hàng hải chiến lược này.

quan doi anh danh gia tinh hinh tai eo bien hormuz dang o cap do rui ro cao nhat hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Hải quân Iran đã tái áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với hoạt động qua lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh quân đội Mỹ triển khai phong tỏa các cảng và vùng biển của Iran. UKMTO cũng ghi nhận nhiều vụ tấn công do lực lượng Iran thực hiện nhằm vào các tàu di chuyển qua eo biển trong ngày 18/4.

Theo dữ liệu theo dõi, không có tàu chở dầu nào đi qua eo biển Hormuz trong ngày 19/4, khiến đây trở thành một trong những ngày yên ắng nhất tại tuyến hàng hải này kể từ khi xung đột bùng phát. Diễn biến trên diễn ra sau khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo hôm 18/4 rằng eo biển một lần nữa bị đóng cửa. Trước đó cùng ngày, theo hãng tin Tasnim có liên hệ với nhà nước Iran, hai tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng nằm trong diện trừng phạt, đang rời Vịnh Ba Tư, đã bị lực lượng vũ trang Iran buộc quay đầu đột ngột.

Hình ảnh từ trang theo dõi tàu biển Marine Tracker cho thấy nhiều tàu đang neo đậu, thể hiện qua các điểm tròn nhỏ tập trung dày đặc ở hai phía eo biển. Các tàu còn lại di chuyển theo quỹ đạo vòng để tránh đi vào khu vực này. Một số tàu nhỏ dường như vẫn đi vào luồng hàng hải, song chủ yếu là tàu kéo hoặc tàu treo cờ Iran.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm mạnh do lo ngại kinh tế và xung đột Iran
VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò mới cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm mạnh trong bối cảnh lo ngại về lạm phát và xung đột với Iran gia tăng.

Iran chưa đồng ý đàm phán, Israel cảnh báo chiến tranh còn tiếp diễn
VOV.VN - Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về vòng đàm phán mới Mỹ - Iran diễn ra hôm nay (20/4) tại Pakistan, truyền thông Iran tối qua khẳng định, nước này vẫn chưa có kế hoạch đối thoại với Mỹ.

Mỹ bắt giữ tàu chở hàng treo cờ Iran gần eo biển Hormuz
VOV.VN - Mỹ cho biết đã cưỡng chế bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran khi con tàu này tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hải quân gần eo biển Hormuz hôm 19/4. Đây là vụ bắt giữ đầu tiên kể từ khi Washington bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran vào tuần trước.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ