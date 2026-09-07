Số người thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Yemen tăng cao

Lực lượng chính phủ Yemen và Houthi đã giao tranh suốt nhiều ngày qua, nhằm giành quyền kiểm soát cửa ngõ ra Biển Đỏ, gây ra cuộc xung đột đẫm máu nhất ở quốc gia cực Nam bán đảo Arab, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn năm 2022 sụp đổ vào tháng 7/2026.

Chỉ tính trong 2 ngày 5-6/9, giao tranh đã khiến 84 binh sĩ quân đội Yemen và 57 tay súng Houthi thiệt mạng, cùng với số lượng lớn dân thường thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng trong những ngày qua vượt quá 300 người.

Đoàn xe bọc thép của quân đội Yemen. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc giao tranh tập trung tại cảng Mokha bên bờ Biển Đỏ và tỉnh Taiz. Một quan chức quân sự Yemen cho biết, Houthi đã thành công trong việc cắt đứt con đường nối tỉnh Taiz với cảng Mokha.

Văn phòng Điều phối nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) ước tính khoảng 1.790 hộ gia đình đã phải di dời do các cuộc đụng độ.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ lo ngại về cuộc xung đột tại Yemen, cảnh báo về những hậu quả chính trị, kinh tế và an ninh tàn khốc đối với Yemen và người dân nước này.