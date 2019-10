Khủng hoảng nhân đạo và nguy cơ bóng ma khủng bố quay trở lại Syria

Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào lực lượng người Kurd tại Syria đang làm thay đổi đáng kể cục diện tại quốc gia Trung Đông này cũng như các mối quan hệ đồng minh quốc tế. Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo trong khu vực, cũng như nguy cơ hồi sinh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Chiến dịch quân sự “Mùa xuân Hòa bình” của Thổ Nhĩ Kỳ đang tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo cũng như nguy cơ hồi sinh của IS ở Syria. Ảnh: AP

Ras Al Ain và Kobani tại Syria – hai địa điểm bị ảnh hưởng bởi chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đang chứng kiến làn sóng sơ tán do các cuộc giao tranh gia tăng. Cơ quan điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên Hợp Quốc cho biết, 1,8 triệu người trong số 3 triệu dân sinh sống tại Đông Bắc Syria cần viện trợ. Trong đó, hơn 910.000 người cần viện trợ khẩn cấp và gần 710.000 người đã rời đến khu vực khác của Syria để lánh nạn. Cuộc sống của những người dân tại các trung tâm sơ tán cũng vô cùng khó khăn và thiếu thốn.

Một người sơ tán chia sẻ: “Hiện không có nơi ở, đã 4 ngày kể từ khi chúng tôi tắm cho những đứa trẻ của mình, không có nước, không có nhà vệ sinh và nước ấm. Cũng không có gì để đun nấu. Với những đứa con còn rất nhỏ của mình, tôi không biết làm thế nào để chăm sóc chúng”.

Không chỉ tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo, số dân thường thương vong cũng tiếp tục gia tăng từng ngày trong chiến dịch quân sự.Theo tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh, chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến ít nhất 133 thành viên thuộc Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu cùng 69 dân thường thiệt mạng. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, các nguồn tin cho biết 4 binh sĩ và 18 dân thường nước này thiệt mạng trong 6 ngày chiến dịch.Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên cần phải bảo vệ dân thường trong các cuộc xung đột:

“Tôi muốn bày tỏ lo ngại sâu sắc về xung đột leo thang mà chúng ta đang chứng kiến tại phía đông Syria. Rất cần thiết để giảm căng thẳng. Chiến dịch quân sự phải tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật nhân đạo. Tôi đặc biệt lo ngại về tình hình nhân đạo, không chỉ gây ra thương vong mà còn khiến hàng trăm nghìn người sơ tán”.

Đến nay, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã hỗ trợ lương thực cho hơn 70.000 người và cung cấp nơi ở tạm cho nhiều gia đình sơ tán do xung đột .

Trước chiến dịch quân sự này, Syria cũng đang phải nỗ lực để giải quyết các vấn đề do xung đột kéo dài 8 năm qua, với 1,8 triệu người cần hỗ trợ và bảo vệ tại phía đông bắc Syria cùng 2,8 triệu người ở Tây Bắc. Hiện cũng có lo ngại việc Mỹ rút chân ra khỏi khu vực phía bắc Syria sẽ làm gia tăng nguy cơ IS hồi sinh tại quốc gia Trung Đông này. Do dồn lực để tấn công Thổ Nhĩ Kỳ, Lực lượng dân chủ Syria sẽ bỏ trống các nhà tù giam giữ các tay súng IS. Với hàng nghìn tay súng đang bị Lực lượng dân chủ Syria giam giữ, trong đó có nhiều tay súng nước ngoài, bất ổn sẽ là cơ hội để các phần tử IS được giải thoát và gây dựng lại lực lượng.

Bất chấp sức ép quốc tế cùng với các biện pháp trừng phạt, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vẫn khẳng định sẽ không dừng chiến dịch tại đông bắc Syria cho đến khi đạt được mục tiêu chiến thắng cuối cùng./.