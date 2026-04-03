Toàn cảnh quốc tế trưa 3/4: Ông Trump giục Iran thỏa hiệp trước khi quá muộn

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố có những “rạn nứt” trong giới lãnh đạo Iran

VOV.VN - Dư luận đang đặt dấu hỏi trước tuyên bố của Tổng thống Trump về việc đàm phán với một “chế độ mới và hợp lý hơn” của Iran. Trong bối cảnh ấy, Ngoại trưởng Rubio tiết lộ rằng có những “rạn nứt” trong ban lãnh đạo Iran nhưng từ chối cho biết Mỹ đang làm việc với ai bên trong Iran nhằm đàm phán chấm dứt xung đột.