中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

"Lỗ hổng" Plutonium Mỹ cần xử lý trong tìm kiếm thỏa thuận hạt nhân với Iran

Thứ Hai, 06:38, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các chuyên gia vũ khí hạt nhân hàng đầu đang đồng loạt cảnh báo về một "lỗ hổng" chiến lược trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Theo đó, Nhà Trắng cần đảm bảo, bất kỳ thỏa thuận mới nào với Iran cũng phải bao gồm điều khoản cấm nước này sử dụng plutonium từ các lò phản ứng của mình để chế tạo bom nguyên tử.

Vấn đề chế tạo vũ khí hạt nhân bằng plutonium

Từ trước đến nay, sự tập trung của chính quyền Mỹ và các tổ chức kiểm soát vũ khí chủ yếu đổ dồn vào các cơ sở hạt nhân sử dụng uranium làm nhiên liệu sơ cấp. Giới quan sát lo ngại rằng Tehran có thể khai thác chính "điểm mù" chiến lược này để âm thầm thúc đẩy lộ trình chế tạo vũ khí hạt nhân dựa trên plutonium - một con đường thay thế uranium đầy rủi ro nhưng ít bị chú ý hơn.

Ông Jason Brodsky, giám đốc chính sách của tổ chức United Against Nuclear Iran (UANI), nói với Fox News Digital rằng: “Tôi cho rằng mọi thỏa thuận được đề xuất với Iran đều phải xử lý vấn đề chế tạo vũ khí hạt nhân bằng plutonium. Israel đã hai lần tấn công lò phản ứng nước nặng Arak trong năm qua, vào tháng 6/2025 và tháng 3/2026. Các thông tin tình báo cho thấy Iran liên tục tìm cách khôi phục cơ sở này ngay cả sau các đợt không kích. Vì vậy, mọi thỏa thuận với Tehran cần bao gồm các điều khoản liên quan đến plutonium".

lo hong plutonium my can xu ly trong tim kiem thoa thuan hat nhan voi iran hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Theo ông Henry Sokolski, giám đốc điều hành Trung tâm Giáo dục Chính sách Không phổ biến Vũ khí hạt nhân và cựu phó trợ lý Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách không phổ biến hạt nhân giai đoạn 1989–1993, Tehran có thể sử dụng plutonium từ nhiên liệu đã qua sử dụng tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr để chế tạo thiết bị hạt nhân quân sự.

Trong bài viết đăng trên RealClearDefense tháng trước, ông cho rằng: “Washington cần bảo đảm Iran không di chuyển nhiên liệu đã qua sử dụng từ Bushehr để tách plutonium. Điều này hoàn toàn có thể được thực hiện mà không cần tiến hành không kích nhà máy".

Ông Sokolski nhấn mạnh: “Lầu Năm Góc cần giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm Iran không di dời bất kỳ thanh nhiên liệu đã qua sử dụng nào khỏi Bushehr. Việc này có thể được tiến hành thông qua các hệ thống giám sát không gian hoặc máy bay không người lái, tương tự cách Mỹ từng làm năm 2012. Đồng thời, bất kỳ thỏa thuận "hòa bình" nào mà Tổng thống Trump ký với Tehran cũng cần bao gồm cơ chế giám sát gần như theo thời gian thực đối với lò phản ứng Bushehr và các bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng, tương tự cơ chế mà Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) từng áp dụng với các hoạt động làm giàu uranium của Iran.”

Trong một bài viết khác đăng trên Bulletin of the Atomic Scientists hồi tháng 4/2026, ông Sokolski lập luận Iran sở hữu lượng plutonium đủ để chế tạo hơn 200 đầu đạn hạt nhân. Ông cho biết: “Lần cuối cùng các thanh tra viên của IAEA tiếp cận Bushehr là ngày 27/8/2025. Ngay cả khi họ được phép quay lại thường xuyên, khoảng cách 90 ngày giữa các lần kiểm tra cũng là quá đủ để nhiên liệu đã qua sử dụng bị chuyển hướng và tái chế phục vụ chương trình vũ khí hạt nhân".

Các báo cáo gần đây của IAEA hiện chưa đề cập cụ thể tới nguy cơ chế tạo bom nguyên tử bằng plutonium.

Mặc dù vậy, ông David Albright - nhà vật lý hạt nhân và chủ tịch Viện Khoa học và An ninh Quốc tế tỏ ra hoài nghi về khả năng Tehran sử dụng plutonium từ Bushehr để chế tạo bom nguyên tử.

Cựu thanh tra vũ khí này lập luận: “Trước hết, Iran cần một thiết kế vũ khí mà họ chưa từng phát triển. Không có tài liệu nào trong kho lưu trữ hạt nhân của Iran cho thấy nước này từng nghiên cứu bom plutonium. Thứ hai, việc chuyển hướng nhiên liệu từ Bushehr gần như chắc chắn sẽ bị phát hiện. Thứ ba, phần lớn plutonium trong nhiên liệu đã qua sử dụng tại Bushehr là plutonium cấp độ lò phản ứng, không phải loại tối ưu cho vũ khí".

Ông Albright nói thêm: “Plutonium cấp độ lò phản ứng vẫn có thể được dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng việc này cực kỳ khó nếu muốn đạt sức công phá lớn".  Ông cũng nhắc lại rằng ông John Bolton [cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ - ND] đã đề cập đến nguy cơ này suốt nhiều thập kỷ, song “đây vẫn chỉ là một khả năng tương đối xa vời” và từng bị bác bỏ từ thời chính quyền Tổng thống Bush.

Dù vậy, những nghi ngại về vấn đề hạt nhân Iran vẫn chưa biến mất. Chính vì thế, ngày càng xuất hiện nhiều lời kêu gọi áp đặt lệnh cấm tuyệt đối đối với hoạt động tái chế plutonium của Iran, đồng thời thiết lập cơ chế giám sát nghiêm ngặt đối với toàn bộ hạ tầng liên quan trong bất kỳ thỏa thuận tương lai nào giữa Tehran và Washington.

Mỹ nên làm gì?

Bà Andrea Stricker, Phó giám đốc Chương trình Không phổ biến vũ khí hạt nhân và Phòng vệ sinh học thuộc Foundation for Defense of Democracies (FDD), nói với Fox News Digital rằng: “Mỹ phải kiên quyết yêu cầu một lệnh cấm vĩnh viễn, có thể kiểm chứng, đối với mọi hoạt động tái chế plutonium tại Iran trong bất kỳ thỏa thuận nào".

Theo bà Stricker, ngay cả Moscow cũng nhận thức rõ nguy cơ này. “Một trong số ít điều đáng ghi nhận của Nga là họ đã kiên quyết yêu cầu Iran cho phép các thanh tra quốc tế quay lại Bushehr sau các cuộc tấn công hồi tháng 6/2025. Các hoạt động thanh sát đã được nối lại vào tháng 8 năm ngoái. Lượng plutonium được tạo ra tại Bushehr không đạt chuẩn lý tưởng cho vũ khí hạt nhân, và Iran cũng không theo đuổi con đường plutonium kể từ đầu những năm 2000, nên Tehran sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn khai thác hướng này".

Bà nói thêm rằng Iran còn phải tìm cách mua và lắp đặt một nhà máy tái chế plutonium cùng hệ thống thiết bị hóa học tinh vi để xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng. Đây là những trở ngại kỹ thuật cực kỳ lớn đối với bất kỳ chương trình vũ khí bí mật nào.

Theo bà, IAEA hoàn toàn có thể giảm thiểu rủi ro phổ biến hạt nhân tại Bushehr bằng cách tăng tần suất thanh sát lên hàng tháng. Đồng thời, Nga cũng có thể tham gia tiến trình này bằng cách thu hồi lượng nhiên liệu đã qua sử dụng hiện đang được tích trữ tại cơ sở này.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: iran mỹ vũ khí hạt nhân
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Eo biển Hormuz tạm "lặng sóng", Mỹ vẫn chờ tín hiệu hòa bình từ Iran
Eo biển Hormuz tạm "lặng sóng", Mỹ vẫn chờ tín hiệu hòa bình từ Iran

VOV.VN - Tình hình quanh eo biển Hormuz tạm thời lắng dịu trong ngày 9/5, sau nhiều tuần liên tiếp xảy ra các vụ đụng độ lẻ tẻ. Trong khi đó, Mỹ vẫn chờ phản hồi chính thức từ Iran đối với đề xuất mới nhất nhằm chấm dứt giao tranh và mở đường cho đối thoại hòa bình.

Eo biển Hormuz tạm "lặng sóng", Mỹ vẫn chờ tín hiệu hòa bình từ Iran

Eo biển Hormuz tạm "lặng sóng", Mỹ vẫn chờ tín hiệu hòa bình từ Iran

VOV.VN - Tình hình quanh eo biển Hormuz tạm thời lắng dịu trong ngày 9/5, sau nhiều tuần liên tiếp xảy ra các vụ đụng độ lẻ tẻ. Trong khi đó, Mỹ vẫn chờ phản hồi chính thức từ Iran đối với đề xuất mới nhất nhằm chấm dứt giao tranh và mở đường cho đối thoại hòa bình.

Toàn cảnh quốc tế sáng 10/5: ‘Bộ não trong bóng tối’ của Iran khiến Mỹ bối rối
Toàn cảnh quốc tế sáng 10/5: ‘Bộ não trong bóng tối’ của Iran khiến Mỹ bối rối

VOV.VN - Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng mới ở Trung Đông khi Mỹ thông báo bắn vô hiệu hóa 2 tàu chở dầu treo cờ Iran, còn Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả quân sự. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Mỹ đang chờ Iran phản hồi đề xuất hòa bình mới nhất.

Toàn cảnh quốc tế sáng 10/5: ‘Bộ não trong bóng tối’ của Iran khiến Mỹ bối rối

Toàn cảnh quốc tế sáng 10/5: ‘Bộ não trong bóng tối’ của Iran khiến Mỹ bối rối

VOV.VN - Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng mới ở Trung Đông khi Mỹ thông báo bắn vô hiệu hóa 2 tàu chở dầu treo cờ Iran, còn Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả quân sự. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Mỹ đang chờ Iran phản hồi đề xuất hòa bình mới nhất.

Iran nhấn mạnh vai trò của eo biển Hormuz ngang tầm “bom nguyên tử”
Iran nhấn mạnh vai trò của eo biển Hormuz ngang tầm “bom nguyên tử”

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ chờ phản hồi mới nhất từ Tehran đối với các dự thảo thỏa thuận được trao đổi thông qua bên trung gian, giới chức Iran và truyền thông có liên hệ với nhà nước nhấn mạnh Tehran coi quyền kiểm soát eo biển Hormuz quan trọng hơn bao giờ hết.

Iran nhấn mạnh vai trò của eo biển Hormuz ngang tầm “bom nguyên tử”

Iran nhấn mạnh vai trò của eo biển Hormuz ngang tầm “bom nguyên tử”

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ chờ phản hồi mới nhất từ Tehran đối với các dự thảo thỏa thuận được trao đổi thông qua bên trung gian, giới chức Iran và truyền thông có liên hệ với nhà nước nhấn mạnh Tehran coi quyền kiểm soát eo biển Hormuz quan trọng hơn bao giờ hết.

Australia đưa máy bay đến giải cứu công dân khỏi ổ dịch virus Hanta
Australia đưa máy bay đến giải cứu công dân khỏi ổ dịch virus Hanta

VOV.VN - Hôm nay, du thuyền hạng sang mang tên MV Hondius, nơi bùng phát dịch Hanta đã cập bến quần đảo Canary, và các hành khách trên tàu bắt đầu được đưa khỏi tàu để đến sân bay gần đó để về nước. Dự kiến, ngày mai, Australia sẽ bắt đầu sơ tán công dân của mình.

Australia đưa máy bay đến giải cứu công dân khỏi ổ dịch virus Hanta

Australia đưa máy bay đến giải cứu công dân khỏi ổ dịch virus Hanta

VOV.VN - Hôm nay, du thuyền hạng sang mang tên MV Hondius, nơi bùng phát dịch Hanta đã cập bến quần đảo Canary, và các hành khách trên tàu bắt đầu được đưa khỏi tàu để đến sân bay gần đó để về nước. Dự kiến, ngày mai, Australia sẽ bắt đầu sơ tán công dân của mình.

6 thông điệp "bất biến" của ông Trump giữa tâm điểm xung đột với Iran
6 thông điệp "bất biến" của ông Trump giữa tâm điểm xung đột với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì quan điểm cho rằng một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran đang ở giai đoạn hoàn tất. Đây là lập trường ông khẳng định suốt nhiều tháng qua, ngay cả khi cuộc chiến đã chuyển từ các đợt tấn công dữ dội sang giai đoạn ngừng bắn và phong tỏa kinh tế.

6 thông điệp "bất biến" của ông Trump giữa tâm điểm xung đột với Iran

6 thông điệp "bất biến" của ông Trump giữa tâm điểm xung đột với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì quan điểm cho rằng một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran đang ở giai đoạn hoàn tất. Đây là lập trường ông khẳng định suốt nhiều tháng qua, ngay cả khi cuộc chiến đã chuyển từ các đợt tấn công dữ dội sang giai đoạn ngừng bắn và phong tỏa kinh tế.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ