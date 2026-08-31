Một hiệu trưởng tại Nepal đã sơ tán 900 học sinh khỏi trường chỉ ít phút trước khi trận lũ quét dữ dội ập xuống thị trấn, trong bối cảnh trận lũ quét thảm khốc khiến gần 800 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích.

Ông Rajendra Dawadi quyết định cho dừng các lớp học và yêu cầu học sinh di chuyển lên khu vực cao hơn sau khi nhận được cảnh báo về quy mô của trận lũ đang hướng về địa phương.

Hiệu trưởng cứu 900 học sinh Nepal thoát khỏi trận lũ quét thảm khốc. Ảnh: AP

Ông Dawadi là hiệu trưởng trường trung học Tribhuvan Trishuli ở Nuwakot, nơi có khoảng 1.600 học sinh đang theo học. Ông cho biết chỉ trong vài phút đã nhận được 4 cảnh báo từ những nguồn khác nhau, trong đó có một cảnh báo từ Betrawati, thị trấn nằm ngay phía thượng nguồn. Những cảnh báo liên tiếp khiến ông lập tức hành động.

“Tôi quyết định không thể trì hoãn thêm nữa. Ngay cả khi lũ không ập đến thì việc nghỉ một ngày học cũng không phải vấn đề lớn”, ông Dawadi nói.

Trong quá trình sơ tán học sinh, ông nhìn thấy một khu nhà ký túc xá cách con sông khoảng 100m bị dòng nước lũ cuốn trôi.

“Nếu chúng tôi đưa ra quyết định chậm hơn 10 phút, tất cả chúng tôi, cả học sinh và tôi, có lẽ đã không thể nói chuyện với các bạn ngày hôm nay”, ông Dawadi nói.

Học sinh Yunisha, 16 tuổi cho biết quyết định của hiệu trưởng đã giúp các em thoát chết trong gang tấc. Cô bé kể các học sinh chạy lên một con đường đầy bùn để thoát khỏi dòng nước, trong khi lũ cuốn theo đất đá tràn qua thị trấn.

“Em cùng các bạn sống sót chỉ nhờ khoảng 10 giây. Chỉ trong chớp mắt, khu chợ đã bị cuốn phăng ngay trước mắt em”, Yunisha kể. Ba ngày sau, em mới được đoàn tụ với gia đình.

Theo tổ chức từ thiện Save the Children, ít nhất 69 trường học đã bị phá hủy hoặc hư hại do lũ lụt, ảnh hưởng đến gần 19.000 trẻ em.

Đến nay, hơn 3.700 người đã được giải cứu tại Nepal. Chính phủ Nepal ngày 30/8 cho biết 2.502 người, trong đó có 592 người nước ngoài, vẫn chưa thể liên lạc. Số người thiệt mạng được cập nhật lên 788.

Thảm họa xảy ra sáng 27/8 tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng thuộc dãy Himalaya. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), nguyên nhân là một vụ sụp đổ sông băng, tạo ra dòng nước và đất đá khổng lồ đổ xuống khu vực hạ lưu.

Ngoại trưởng Nepal đã kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng toàn cầu trước cuộc khủng hoảng khí hậu, cho rằng người dân Nepal đang phải hứng chịu tác động bất cân xứng của biến đổi khí hậu, dù quốc gia này chỉ đóng góp một phần rất nhỏ vào lượng phát thải nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu.