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Số người thiệt mạng do lũ quét Nepal - Trung Quốc tăng lên 804 người

Thứ Hai, 09:14, 31/08/2026
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VOV.VN - Số người thiệt mạng do lũ quét tại Nepal và Tây Tạng đã tăng lên 804, trong khi 3.048 người vẫn mất tích. Tại Rasuwa, nhiều khu vực tiếp tục bị bùn đất vùi lấp, hạ tầng hư hại nặng.

Hậu quả của trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới Nepal hôm 26/8 vừa qua tiếp tục được ghi nhận tại huyện Rasuwa, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Bùn đất vùi lấp nhiều khu vực, nhiều công trình bị phá hủy, đường sá hư hỏng nghiêm trọng và mực nước sông Trishuli dâng cao.

so nguoi thiet mang do lu quet nepal - trung quoc tang len 804 nguoi hinh anh 1
Các tình nguyện viên chuẩn bị hàng cứu trợ cho huyện Rasuwa của Nepal, nơi chịu ảnh hưởng của lũ quét, tại Văn phòng Hành chính quận ở Kathmandu, Nepal, ngày 30/8/2026. Ảnh: Reuters

Tại một thị trấn nhỏ ở Rasuwa, cách cửa khẩu biên giới Trung Quốc - Nepal khoảng 50 km, nhiều công trình bị hư hại nặng, trong đó có một bưu điện bị phá hủy hoàn toàn. Nhiều ô tô được nhìn thấy mắc kẹt trong bùn đất. Tuyến đường nối thị trấn với cửa khẩu biên giới, tuyến giao thông thương mại quan trọng giữa Nepal và Trung Quốc, đồng thời là tuyến đường thiết yếu để lực lượng cứu hộ tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng nặng đã bị lũ quét cuốn trôi hoàn toàn. Công tác khắc phục sau thiên tai đang được triển khai. Khoảng 150m đường đã được sửa chữa và mở lại cho các phương tiện lưu thông.

Các vụ sạt lở đất do lũ quét gây ra thương vong lớn và làm hư hại trên diện rộng cơ sở hạ tầng. Theo số liệu cập nhật ngày 30/8, ít nhất 804 người đã thiệt mạng tại Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc), trong khi 3.048 người vẫn mất tích, trong đó có hàng trăm công dân nước ngoài. Một số thi thể được cho là đã bị dòng nước cuốn xuống hạ lưu, có thể tới tận Ấn Độ.

Phương Anh/VOV1 (biên dịch)
Theo CCTV
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