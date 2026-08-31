Rời lớp đi ăn trưa, học sinh Nepal thoát chết trong gang tấc

Tại Dhading, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận lũ quét thảm khốc xảy ra hôm 27/8 ở Nepal, một nhóm học sinh đã may mắn thoát nạn khi các em tình cờ rời lớp để nghỉ trưa

Các học sinh ở những lớp khác trong trường cũng kịp chạy thoát sau khi giáo viên yêu cầu các em nhanh chóng rời khỏi phòng học, chỉ ít phút trước khi dòng nước lũ tràn vào.

Học sinh may mắn sống sót sau tham khốc lũ quét tại trường Shree Bagheswori Madhyamik ở Galchhi, huyện Dhading, Nepal. Ảnh: AP

“Các giáo viên nói: ‘Có lũ, các em phải rời đi, bỏ lại cặp sách và hộp cơm’”, bà Lakshmi Shrestha, mẹ của một học sinh trong trường, kể lại. “Nhờ vậy mà các em đã sống sót”.

Ngày 30/8, bà Shrestha cùng nhiều phụ huynh và học sinh trở lại trường để tìm kiếm đồ đạc của các em và xem những gì còn có thể cứu vãn. Theo các gia đình, phần lớn học sinh của trường dường như đã sống sót sau trận lũ quét.

Một lớp bùn dày màu nâu xám phủ kín bàn ghế, tường và những cuốn vở. Sân trường ngập đầy bùn đất và phù sa. Những vệt bùn còn hằn trên tường cho thấy mực nước đã dâng cao nhanh đến mức nào. Trên bàn và dưới sàn là những chiếc ba lô nhỏ phủ đầy bùn đất, một số vẫn còn treo móc khóa nhiều màu sắc, chờ chủ nhân đến nhận lại.

Bà Kopila Mizar, mẹ của một học sinh, không thể tìm thấy chiếc ba lô của con trai nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan. “Con trai tôi còn sống, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi”, bà nói.

Theo tổ chức phi lợi nhuận Save the Children, ít nhất 69 trường học tại các huyện chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt ở Nepal đã bị phá hủy hoặc hư hại, khiến việc học của gần 19.000 trẻ em đứng trước nguy cơ bị gián đoạn. Tổ chức này cảnh báo con số trên có thể tiếp tục tăng khi các đội cứu hộ tiếp cận thêm nhiều khu vực bị ảnh hưởng.

Chính phủ Nepal đã yêu cầu đóng cửa các trường học và trường đại học trong 3 ngày sau những trận mưa lớn gây lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên cả nước. Các kỳ thi đại học cũng được tạm dừng. Trong khi nhiều cộng đồng vẫn liên tục nhận được cảnh báo lũ, khuyến cáo người dân di chuyển đến những khu vực cao và an toàn hơn, hiện chưa rõ khi nào các trường học có thể mở cửa trở lại.

Cơ quan ứng phó thảm họa Nepal ngày 30/8 cho biết số người thiệt mạng do thiên tai đã tăng lên 788 người, trong khi 2.502 người vẫn mất tích. Trong khi đó, giới chức Trung Quốc thông báo 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích ở phía biên giới Trung Quốc.