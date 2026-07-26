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Nga và Ukraine phản ứng trước đề xuất “đóng băng” xung đột của Kazakhstan

Chủ Nhật, 16:47, 26/07/2026
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VOV.VN - Nga và Ukraine hôm 25/7 đã đưa ra những phản ứng trái chiều trước đề xuất “đóng băng xung đột” của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Diễn biến mới nhất một lần nữa cho thấy khác biệt về lập trường giữa các bên vẫn là rào cản lớn đối với các nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn.

 

Đề xuất được Tổng thống Kazakhstan đưa ra sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Omsk. Nhà lãnh đạo Kazakhstan cho biết ông đã nhận được nhiều tín hiệu từ cả châu Âu và Mỹ liên quan đến cuộc xung đột. Theo ông, việc nối lại đàm phán trên cơ sở những kết quả đạt được tại Istanbul năm 2022 sau khi được điều chỉnh phù hợp với tình hình hiện nay là một hướng đi đáng được cân nhắc.

nga va ukraine phan ung truoc de xuat dong bang xung dot cua kazakhstan hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

“Tôi biết rằng Tổng thống Nga đã thể hiện sự linh hoạt ngoại giao ở mức cao nhất trong cuộc gặp tại Alaska. Theo quan điểm cá nhân của tôi, có lẽ đã đến lúc đóng băng cuộc xung đột này và quay trở lại với Công thức Istanbul 2.0, bởi tại đó các bên đã đạt được những kết quả đáng kể. Sau đó, dưới sự bảo đảm của các cường quốc, trong đó có Nga, chúng ta có thể tiếp tục thúc đẩy tiến trình hướng tới một nền hòa bình bền vững và được mong đợi từ lâu”, Tổng thống Kazakhstan cho hay.

Theo truyền thông Nga, đề xuất được gọi là “Công thức Istanbul 2.0” bao gồm việc đóng băng chiến sự theo đường kiểm soát hiện nay, trao đổi tù binh theo nguyên tắc “tất cả đổi tất cả”, Ukraine duy trì quy chế không liên kết quân sự trong một thời gian nhất định, Nga chấp thuận việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), đồng thời tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý tại một số khu vực liên quan. Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ các nội dung này, khẳng định đây không phải lập trường của Kiev và cho rằng đó là thông tin do phía Nga đưa ra.

Về phía Nga, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định nước này không thay đổi lập trường đối với các điều kiện chấm dứt xung đột. Theo ông, Nga đã công khai những điều kiện này từ hai năm trước và đến nay vẫn “rõ ràng và nhất quán”. Ông cho rằng nếu chính quyền Ukraine đưa ra những quyết định phù hợp, các hoạt động quân sự có thể chấm dứt ngay trong ngày.

Đề xuất của Kazakhstan cho thấy các nỗ lực tìm kiếm một khuôn khổ đối thoại mới vẫn đang được thúc đẩy trong bối cảnh tiến trình hòa đàm chưa đạt đột phá. Tuy nhiên, việc Nga tiếp tục bảo lưu các điều kiện đã đưa ra, trong khi Ukraine bác bỏ nền tảng của "Công thức Istanbul 2.0", cho thấy khoảng cách lập trường giữa các bên vẫn chưa được thu hẹp. Điều đó đồng nghĩa triển vọng đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện trong ngắn hạn vẫn còn nhiều thách thức.

Thu Hoài/VOV1
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