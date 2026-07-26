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Nga nhắm mục tiêu hạ tầng cảng Ukraine, công bố UAV AI thế hệ mới

Chủ Nhật, 06:57, 26/07/2026
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VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào hạ tầng cảng biển và các tàu vận tải mà Moscow cáo buộc được sử dụng để vận chuyển khí tài quân sự cho Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/7 thông báo quân đội nước này đã tiến hành các đợt tập kích mới nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine và các tàu hoạt động trên Biển Đen.

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Nga tuyên bố tập kích cảng và tàu trên Biển Đen. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Theo tuyên bố của Moscow, Nga thời gian gần đây gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động hàng hải của Ukraine với mục tiêu làm gián đoạn việc vận chuyển vũ khí và trang thiết bị quân sự tới các cảng trên Biển Đen.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 26/7, lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hạ tầng cảng tại Chernomorsk và Nikolaev, đồng thời tấn công các tàu hoạt động ngoài khơi. Theo phía Nga, một số tàu chở hàng cùng ít nhất hai xuồng tấn công tốc độ cao CB90 đã bị đánh trúng.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy một tàu chở hàng cùng hai tàu kéo đang neo đậu tại cảng Nikolaev bị tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử thuộc dòng Geran.

Theo phía Nga, trong chiến dịch nhằm vào các mục tiêu hàng hải của Ukraine, quân đội nước này chủ yếu sử dụng biến thể Seeker của dòng UAV cảm tử Geran. Moscow cho biết loại UAV này được trang bị hệ thống thị giác máy tính tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép tự động phát hiện, nhận dạng và khóa mục tiêu mà không cần sự điều khiển trực tiếp của người vận hành.

Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

 

Một đoạn video khác do Bộ Quốc phòng Nga công bố được cho là ghi lại cảnh một tàu chở hàng rời bị tấn công ngoài khơi Odessa. Nga tuyên bố con tàu đang vận chuyển hàng hóa quân sự và đã bị UAV phản lực Geran-4 Seeker đánh trúng.

Theo nhận định của phía Nga, con tàu trong video nhiều khả năng là Venturo, treo cờ Antigua và Barbuda. Moscow cho biết con tàu này từng bị UAV cảm tử Nga tấn công vào tuần trước, chịu hư hại nặng và thủy thủ đoàn đã rời tàu. Hình ảnh được công bố cho thấy phần đuôi tàu bị chìm thấp xuống mặt nước và thân tàu nghiêng mạnh về bên trái.

Trong những tuần gần đây, Nga liên tục thông báo đã tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào tàu chở hàng và cơ sở hạ tầng tại các cảng Odessa, Chernomorsk, Yuzhny và Nikolaev. Moscow cáo buộc các địa điểm này được sử dụng để tiếp nhận khí tài quân sự cũng như phục vụ hoạt động của xuồng không người lái trên biển của Ukraine.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công các tàu mà Moscow cho là được sử dụng để vận chuyển vũ khí và đạn dược tới Ukraine.

Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố và đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Các thông tin trên chưa thể được kiểm chứng độc lập.

Giang Bùi/VOV.VN
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