Thời sự quốc tế sáng 26/7: Ukraine cảnh báo nguy cơ đối diện bão hỏa lực từ Nga

Điện Kremlin nêu điều kiện để chấm dứt xung đột Ukraine trong vài giờ

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng xung đột tại Ukraine có thể kết thúc trong vòng vài giờ nếu chính quyền Kiev đưa ra các quyết định phù hợp, đồng thời khẳng định lập trường và các điều kiện của Nga về chấm dứt hoạt động quân sự vẫn không thay đổi.