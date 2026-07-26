Thời sự quốc tế sáng 26/7: Ukraine cảnh báo nguy cơ đối diện bão hỏa lực từ Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào hạ tầng cảng biển và các tàu vận tải mà Moscow cáo buộc được sử dụng để vận chuyển khí tài quân sự cho Ukraine.
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VOV.VN - Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Áo, Claudia Bauer mới đây cho biết, nước này không ủng hộ việc đẩy nhanh quá trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine, thay vào đó, Áo ủng hộ mô hình hội nhập từng bước.
VOV.VN - Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Áo, Claudia Bauer mới đây cho biết, nước này không ủng hộ việc đẩy nhanh quá trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine, thay vào đó, Áo ủng hộ mô hình hội nhập từng bước.
VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng xung đột tại Ukraine có thể kết thúc trong vòng vài giờ nếu chính quyền Kiev đưa ra các quyết định phù hợp, đồng thời khẳng định lập trường và các điều kiện của Nga về chấm dứt hoạt động quân sự vẫn không thay đổi.
VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng xung đột tại Ukraine có thể kết thúc trong vòng vài giờ nếu chính quyền Kiev đưa ra các quyết định phù hợp, đồng thời khẳng định lập trường và các điều kiện của Nga về chấm dứt hoạt động quân sự vẫn không thay đổi.
VOV.VN - Mặc dù cuộc xung đột Nga - Ukraine ngày càng được định hình bởi công nghệ tiên tiến, những con sông vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến trường. Trong 4 năm qua, cả Nga và Ukraine đã phá hủy nhiều cây cầu dọc tiền tuyến nhằm cản trở các hoạt động tấn công của đối phương.
VOV.VN - Mặc dù cuộc xung đột Nga - Ukraine ngày càng được định hình bởi công nghệ tiên tiến, những con sông vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến trường. Trong 4 năm qua, cả Nga và Ukraine đã phá hủy nhiều cây cầu dọc tiền tuyến nhằm cản trở các hoạt động tấn công của đối phương.