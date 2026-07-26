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Thời sự quốc tế sáng 26/7: Ukraine cảnh báo nguy cơ đối diện bão hỏa lực từ Nga

Chủ Nhật, 08:34, 26/07/2026
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VOV.VN - Theo đánh giá từ phía Kiev, các mục tiêu tiềm năng bao gồm thủ đô Kiev cùng hai tỉnh Zhytomyr và Rivne, trong bối cảnh Nga vẫn duy trì cường độ không kích cao trên nhiều hướng chiến trường.

PV/VOV.VN
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