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Điện Kremlin nêu điều kiện để chấm dứt xung đột Ukraine trong vài giờ

Chủ Nhật, 06:17, 26/07/2026
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VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng xung đột tại Ukraine có thể kết thúc trong vòng vài giờ nếu chính quyền Kiev đưa ra các quyết định phù hợp, đồng thời khẳng định lập trường và các điều kiện của Nga về chấm dứt hoạt động quân sự vẫn không thay đổi.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25/7 tuyên bố, chính quyền Kiev có cơ hội chấm dứt xung đột tại Ukraine trong vòng vài giờ nếu đưa ra những quyết định mà phía Nga cho là cần thiết.

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Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo ông Peskov, Bộ Ngoại giao Nga đã nêu rõ các điều kiện tiên quyết để chấm dứt các hoạt động quân sự từ hai năm trước và những yêu cầu này vẫn "rõ ràng và nhất quán".

"Xung đột có thể chấm dứt trước nửa đêm hôm nay nếu chính quyền Kiev đưa ra những quyết định phù hợp", ông Peskov nói.

Phát biểu được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tại thành phố Omsk ngày 25/7. Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Tokayev cho rằng xung đột Ukraine nên được "đóng băng".

Tuy nhiên theo ông Dmitry Peskov, việc "đóng băng" xung đột hiện nay là không khả thi do lập trường của chính quyền Kiev.

"Theo quan điểm của Kiev hiện nay, việc đóng băng xung đột là điều không thể", người phát ngôn Điện Kremlin nói.

Ông Peskov nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của Nga vẫn không thay đổi. "Chúng tôi có điều kiện tiên quyết quan trọng nhất là phải đạt được các mục tiêu của mình", ông nói.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Putin ở Omsk, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tiếp tục bày tỏ quan điểm rằng xung đột Ukraine nên được tạm ngừng và các bên cần quay trở lại "đàm phán Istanbul" để tìm kiếm giải pháp. Nhà lãnh đạo Kazakhstan cũng cho biết, mặc dù đã nhận được nhiều đề xuất nhưng ông không mong muốn đảm nhận vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã cùng tham dự phiên họp toàn thể của Diễn đàn Hợp tác liên vùng Nga - Kazakhstan lần thứ 22, diễn ra tại thành phố Omsk của Nga trong các ngày 24-25/7.

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Nga cáo buộc "Liên minh tự nguyện" muốn kéo dài xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14/7 cho rằng "Liên minh tự nguyện" không theo đuổi mục tiêu hòa bình mà muốn kéo dài xung đột tại Ukraine, đồng thời chỉ trích liên minh này đang nuôi "ảo tưởng lớn nhất" rằng có thể gây ra thất bại chiến lược đối với Nga.

Giang Bùi/VOV.VN
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