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Quốc hội Litva đồng ý dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân trong vòng bỏ phiếu đầu tiên

Thứ Ba, 18:52, 06/10/2026
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VOV.VN - Quốc hội Litva ngày 6/10 đã bỏ phiếu đồng ý với việc dỡ bỏ điều khoản cấm vũ khí hạt nhân trong Hiến pháp nước này. Đây là vòng bỏ phiếu đầu tiên trong hai vòng bỏ phiếu theo quy định để thay đổi luật.

Tổng thống Litva Gitanas Nauseda hồi tháng 7/2026 cho biết các đảng chính trị đã nhất trí về một kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm.

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Binh sĩ Pháp và Litva vận hành pháo tự hành Caesar Mk-I của Pháp trong đợt huấn luyện tại Pabrade, Litva hôm 16/9. (Ảnh: Reuters)

Việc sửa đổi luật, cần có sự đồng thuận của hai phần ba trong hai cuộc bỏ phiếu của quốc hội để có hiệu lực, sẽ loại bỏ các lệnh cấm được ban hành hơn ba thập kỷ trước, sau khi Litva tách khỏi Liên Xô. Trong cuộc bỏ phiếu ngày 6/10, 106 trong số 141 nghị sỹ tại Quốc hội Litva đã ủng hộ đề xuất thay đổi. Cuộc bỏ phiếu thứ hai dự kiến ​​diễn ra vào ngày 12/1/2027.

Tổng thống Gitanas Nauseda cho biết, hiện chưa có kế hoạch về việc lưu trữ vũ khí hạt nhân ở Litva, nhưng việc loại bỏ điều khoản này sẽ cho phép nước này hành động nếu tình hình an ninh thay đổi. Tổng thống Nauseda cho biết hồi tháng 7 rằng, Litva sẽ vẫn là một bên tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ngay sau khi kết quả cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Litva được công bố, Nga đã lên tiếng cảnh báo, quyết định dỡ bỏ lệnh cấm triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Litva có thể dẫn đến một vòng leo thang mới trong khu vực.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ buộc phải tự vệ nếu Litva cho phép đặt vũ khí hạt nhân hoặc một căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ của mình.

Phan Tùng/VOV.VN
Nguồn: Reuters
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