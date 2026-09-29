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Quy mô người dùng AI tạo sinh tại Trung Quốc vượt 700 triệu người

Thứ Ba, 16:38, 29/09/2026
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VOV.VN - Báo cáo mới công bố ngày 29/9 cho thấy quy mô người dùng AI tạo sinh tại Trung Quốc đã vượt 700 triệu người vào giữa năm 2026, tương đương tỷ lệ phổ cập trên 50%. Cùng với đó, hạ tầng tính toán, mô hình lớn và ứng dụng trong các ngành tiếp tục có những bước tiến đáng chú ý.

 

Theo “Báo cáo Phát triển ứng dụng AI tạo sinh (2026)” do Trung tâm Thông tin mạng internet Trung Quốc công bố tại Hội nghị Tài nguyên hạ tầng internet 2026, 76% người dùng Trung Quốc cho biết đã và đang dùng AI tạo sinh để trả lời câu hỏi. Các ứng dụng xử lý ảnh/video, văn bản, tổng kết công việc/biên bản cuộc họp/PPT cũng được sử dụng rộng rãi, với tỷ lệ lần lượt là 47,8%, 37,6% và 32,5%. Đáng chú ý, số lượt sử dụng các ứng dụng trợ lý AI tổng hợp, văn phòng… đều tăng hơn 100% so với cùng kỳ.

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AI tạo sinh DeepSeek của Trung Quốc. Ảnh: Scmp.

Bên cạnh đó, AI tạo sinh cũng đang thúc đẩy làn sóng tiêu dùng thông minh tại Trung Quốc, với khoảng 38,7% cư dân mạng trong nửa năm qua đã mua thiết bị phần cứng thông minh trên mạng, trong đó thiết bị đeo thông minh và sản phẩm số 3C là kênh tiếp cận chính, với tỷ lệ lần lượt là 20,2% và 18,2%.

Báo cáo nhấn mạnh Trung Quốc đang tăng tốc tự chủ đổi mới AI, đạt bứt phá ở nhiều khâu toàn chuỗi. Đến tháng 6/2026, quy mô năng lực tính toán thông minh đạt 2.185 EFLOPS, tăng 177% so với cùng kỳ. Siêu cụm AI 100.000 thẻ đầu tiên toàn quốc đã chính thức vận hành, với các thành phần như chip, tính toán, lưu trữ, mạng, tản nhiệt… đều dùng công nghệ tự chủ nội địa.

Về mô hình, các doanh nghiệp nội địa như DeepSeek, Moonshot AI… lần lượt công bố nhiều mô hình lớn mã nguồn mở hàng nghìn tỷ tham số; 6 mô hình đứng đầu bảng xếp hạng gọi mô hình lớn toàn cầu đều đến từ đội ngũ Trung Quốc. Ứng dụng AI đã phủ sóng các ngành trọng điểm như thép, điện lực, viễn thông… và đi sâu vào phát triển sản phẩm, kiểm định chất lượng, dịch vụ khách hàng.

Báo cáo chỉ ra AI tạo sinh tiếp tục phát huy hiệu quả trong công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, nghiên cứu khoa học. Đến tháng 6/2026, Trung Quốc đã xây dựng 16 cụm công nghiệp chế tạo tiên tiến cấp quốc gia trong các lĩnh vực số như vi mạch, AI; tỷ lệ phổ cập ứng dụng AI tại các doanh nghiệp chế tạo quy mô lớn vượt 30%.

Trong nông nghiệp, Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 về hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nhấn mạnh phát triển nông nghiệp thông minh; nhiều mô hình lớn như Thần Nông 4.0, Cốc Vũ 2.0,… đã được công bố.

Trí tuệ nhân tạo hiện thân (embodied AI) cũng trở thành hướng phát triển năng động nhất, trong đó nửa đầu 2026 có hơn 400 mẫu robot hình người ra mắt, dự kiến sản lượng cả năm vượt 100.000 chiếc.

Báo cáo nhận định Trung Quốc đã xây dựng hệ sinh thái công nghiệp AI dẫn đầu toàn cầu, với chính sách bảo hộ đa chiều, bứt phá toàn chuỗi công nghệ và quy mô - chất lượng tài chính đều tăng. Nửa đầu 2026 có 1.255 sự kiện đầu tư - tài chính liên quan AI, tổng giá trị khoảng 250,14 tỷ nhân dân tệ, bằng 182% cả năm 2025.

Giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng, những con số này cho thấy AI tạo sinh đang trở thành động lực tăng trưởng mới tại Trung Quốc, song cũng đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản trị, an toàn và phát triển bền vững.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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