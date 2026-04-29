  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine rời nhiệm sở sau chưa đầy 1 năm

Thứ Tư, 11:20, 29/04/2026
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine, bà Julie Davis, sẽ rời nhiệm sở sau chưa đầy một năm đảm nhiệm chức vụ, giữa bối cảnh các nỗ lực do Washington làm trung gian nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và chấm dứt xung đột Nga – Ukraine đang rơi vào bế tắc.

Theo các nguồn tin giấu tên, quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine, bà Julie Davis được cho là ngày càng thất vọng với Tổng thống Donald Trump do thiếu sự ủng hộ đối với Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ phủ nhận thông tin về bất đồng này và khẳng định bà rời vị trí vì lý do nghỉ hưu.

Quyền đại sứ Mỹ tại Ukraine Julie Davis đã từ chức. Ảnh: Reuters

Thời gian qua, ông Trump liên tục gây sức ép lên Kiev nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình với Nga, thậm chí cho rằng Ukraine có thể phải nhượng bộ lãnh thổ để đạt được thỏa thuận. Tuy vậy, các nỗ lực đàm phán ngừng bắn do Mỹ dẫn dắt đến nay chưa mang lại kết quả, trong khi Washington được cho là đang chuyển hướng ưu tiên sang xung đột với Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Tommy Pigott, nhấn mạnh: “Việc cho rằng Đại sứ Davis từ chức vì bất đồng với Tổng thống Donald Trump là không chính xác”. Ông cho biết bà Davis sẽ tiếp tục thực thi các chính sách của Tổng thống cho đến khi chính thức rời Kiev vào tháng 6/2026 và nghỉ hưu.

Bà Davis hiện là quan chức cấp cao nhất tại Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine, chưa được Thượng viện phê chuẩn ở cương vị đại sứ chính thức. Đồng thời, bà cũng đang đảm nhiệm chức Đại sứ Mỹ tại CH Síp từ năm 2023, vận hành song song hai vị trí trong thời gian công tác tại Kiev.

Bà được chính quyền Tổng thống Trump bổ nhiệm vào tháng 5/2025, sau khi người tiền nhiệm là bà Bridget Brink rời nhiệm sở. Bà Brink, người được cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm và hiện đang tranh cử Quốc hội với tư cách ứng viên đảng Dân chủ trước đó đã bày tỏ lo ngại về cách tiếp cận “nhượng bộ” Nga của ông Trump, cũng như việc gây sức ép lên Ukraine.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2025, ông Trump nhiều lần quy trách nhiệm cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga kéo dài hơn 4 năm qua, đồng thời duy trì mối quan hệ nhiều biến động với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Giang Bùi/VOV.VN
Ukraine liên tiếp không kích hạ tầng năng lượng Nga
Ukraine liên tiếp không kích hạ tầng năng lượng Nga

VOV.VN - Nhà máy lọc dầu Tuapse của Nga vừa hứng chịu 3 đợt tập kích liên tiếp bằng UAV từ Ukraine, khiến hỏa hoạn bùng phát dữ dội. Đòn đánh phá hủy hàng chục bể chứa nhiên liệu, gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống hậu cần và đe dọa thảm họa môi trường tại khu vực.

Ukraine tấn công loạt mục tiêu quân sự, Nga kiểm soát thêm lãnh thổ ở Sumy
Ukraine tấn công loạt mục tiêu quân sự, Nga kiểm soát thêm lãnh thổ ở Sumy

VOV.VN - Trong khi lực lượng Ukraine liên tiếp thực hiện các đòn tập kích chính xác vào các mục tiêu quân sự và sở chỉ huy quan trọng của Nga tại Donetsk và Zaporizhzhia, thì quân đội Moscow cũng tuyên bố giành quyền kiểm soát khu dân cư chiến lược Taratutino tại Sumy.

Ukraine hé lộ bí mật tên lửa S-71K của Nga, chỉ ra mắt xích công nghệ nước ngoài
Ukraine hé lộ bí mật tên lửa S-71K của Nga, chỉ ra mắt xích công nghệ nước ngoài

VOV.VN - Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) hôm 27/4 công bố thêm chi tiết về tên lửa hành trình phóng từ máy bay S-71K “Kovyor” của Nga, đồng thời giới thiệu mô hình 3D tương tác và phân tích các thành phần của loại vũ khí này.

