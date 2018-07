Quyền Thủ tướng New Zealand phản đối quân sự hóa Biển Đông

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài phát thanh ABC Australia vào sáng nay (10/7), quyền Thủ tướng New Zealand và cũng là Bộ trưởng Ngoại giao của nước này Winston Peters khẳng định, quân sự hóa Biển Đông tạo ra ảnh hưởng không tốt đối với khu vực.

Quyền Thủ tướng New Zealand. Ảnh: Stuff.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn vào sáng nay, quyền Thủ tướng New Zealand Winston Peter cho biết, nước này thẳng thắn và mong muốn đối thoại khi phản đối hành động của Trung Quốc tại Biển Đông, khẳng định đó là hành động không tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế trong Tuyên bố về Chiến lược Quốc phòng vừa mới công bố.

“Tôi không tin rằng việc quân sự hóa Biển Đông là một việc làm tốt đối với khu vực và nó tác động nhiều tới New Zealand. Tôi tin tưởng là các nước cần phải tuân thủ mọi quy định và luật pháp quốc tế để đảm bảo thế giới này an toàn và an ninh hơn. Tôi không muốn thấy quyền tự do đi lại ở vùng biển quốc tế bị cản trở. Việc làm này gây ra rất nhiều hệ lụy và đây là chính là ảnh hưởng rõ ràng nhất khi Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông”, ông Winston Peters nói.

Mặc dù Trung Quốc là đối tác quan trọng của New Zealand song quyền Thủ tướng Winston Peter cho biết, New Zealand vẫn cần lên tiếng trước hành động này bởi đây là nguyện vọng của chính quyền khi muốn được đối thoại thẳng thắn với bạn bè của mình.

Khi được hỏi rằng liệu chính quyền New Zealand có lo ngại Trung Quốc sẽ trả đũa đối với việc làm này hay không, quyền Thủ tướng Winston Peters khẳng định rằng ông không lo ngại vì mọi quốc gia đều có quyền thể hiện quan điểm của mình. Trung Quốc có quyền của mình và New Zealand cũng vậy. Quyền Thủ tướng Winston Peters cho biết, nước này sẽ tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực nhằm đảm bảo duy trì sự an ninh, an toàn ở Thái Bình Dương, trong đó, Australia là một trong những đối tác quan trọng nhất./.

