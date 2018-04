Thủ tướng New Zealand thăm châu Âu, thúc đẩy FTA

Hôm nay (17/4), Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đến Đức, chặng dừng chân thứ 2 trong chuyến thăm một số nước châu Âu nhằm thúc đẩy việc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa New Zealand và Liên minh châu Âu (EU) và đẩy mạnh các nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Khối Thịnh vượng chung.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

Jacinda Ardern

sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin. Dự kiến, trong cuộc gặp này, Thủ tướng Ardern sẽ thảo luận nhiều chủ đề từ an ninh quốc tế, tình hình Syria tới biến đổi khí hậu.

Theo kế hoạch, trong tối 17/4, Thủ tướng New Zealand





Tuy nhiên, chủ đề được cho là quan trọng nhất là thúc đẩy Đức lên tiếng để Liên minh châu Âu (EU) và New Zealand có thể bắt đầu đàm phán về Hiệp định thương mại tự do giữa hai bên. Từ lâu, Đức được cho là ủng hộ Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và New Zealand vì vậy Thủ tướng Jacinda Ardern cũng muốn nhân dịp này cám ơn Thủ tướng Đức Angela Merkel vì sự ủng hộ quan trọng này.

Đức là một quốc gia có nhiều ảnh hưởng trong Liên minh châu Âu vì vậy, trong cuộc gặp dự kiến diễn ra vào tối nay, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern dự định sẽ thông qua Thủ tướng Đức Angela Merkel để tìm hiểu về quan điểm của các nước thành viên EU về Hiệp định này cũng như tìm lời khuyên từ chính trị gia kỳ cựu này trong việc thúc đẩy để EU có thể sớm bắt đầu cuộc đàm phán với New Zealand.

Trước đó, trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày 16/4, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Pháp đối với Hiệp định thương mại tự do với EU.

Tuyên bố chung được đưa ra trong chuyến thăm nêu rõ, hai bên “ủng hộ thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương, bao gồm cuộc đàm phán trong tương lai nhằm mang lại sự cân bằng, lợi ích chung, tiến bộ và bao trùm”. Tổng thống Pháp Macron còn hy vọng Hiệp định thương mại song phương mà EU và New Zealand đang hướng tới có thể là một thỏa thuận thương mại thế hệ mới.

Dự kiến vào tháng 5 tới, các nước thành viên EU sẽ quyết định có bật đèn xanh để bắt đầu cuộc đàm phán với New Zealand hay không. Mặc dù Tổng thống Macron khẳng định sự ủng hộ của nước Pháp đối với thỏa thuận thương mại tự do với New Zealand, song hiện nay vấn đề mà nước Pháp lo ngại nhất chính là nông nghiệp, lĩnh vực thế mạnh của New Zealand.

Sau khi tới Đức, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sẽ tới London, Anh tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Khối Thịnh vượng chung. Tại Anh, Thủ tướng Jacinda Ardern cũng sẽ gặp Thủ tướng Anh Theresa May và yết kiến Nữ hoàng Anh Elizabeth tại Điện Buckingham.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern công du châu Âu trong lúc đang mang thai con đầu lòng. Dự kiến vào tháng 6/2018, Thủ tướng Jacinda sẽ nghỉ 6 tuần để sinh con. Bà Jacinda không phải là Thủ tướng đầu tiên sinh con khi đang lãnh đạo đất nước. Trước đó, cố Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto cũng đã sinh con khi đang tại nhiệm vào năm 1990./.

