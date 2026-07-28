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Lầu Năm Góc thừa nhận Mỹ còn tụt hậu trong sản xuất máy bay không người lái

Thứ Ba, 05:18, 28/07/2026
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VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc thừa nhận Mỹ vẫn đang ở giai đoạn đầu và khó khăn nhất trong nỗ lực xây dựng ngành công nghiệp máy bay không người lái (UAV) trong nước, khi năng lực sản xuất hiện chỉ bằng một phần nhỏ so với Ukraine.

Giám đốc điều hành Đơn vị Đổi mới Quốc phòng (DIU) Travis Metz, người phụ trách Chương trình Máy bay không người lái của Lầu Năm Góc, cho biết Ukraine dự kiến sản xuất từ 6 đến 7 triệu máy bay không người lái tấn công góc nhìn thứ nhất (FPV) trong năm nay, tương đương khoảng 500.000 chiếc mỗi tháng. Trong khi đó, chương trình trị giá 1,1 tỷ USD của Bộ Quốc phòng Mỹ mới đặt mục tiêu mua gần 200.000 UAV vào đầu năm 2027.

Theo ông Travis Metz, việc đạt được năng lực sản xuất ban đầu là thách thức lớn nhất, nhưng khi đã hình thành chuỗi cung ứng trong nước, việc mở rộng quy mô sẽ dễ dàng hơn.

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Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Song song với việc tăng sản lượng, Lầu Năm Góc cũng siết chặt các yêu cầu đối với chuỗi cung ứng. Theo khuôn khổ mới được công bố ngày 23/7, các máy bay không người lái quân sự của Mỹ sẽ phải hướng tới sử dụng hoàn toàn các linh kiện sản xuất trong nước, thay vì phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài. Đây là tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn nhiều so với giai đoạn trước, khi phần lớn UAV được mua vẫn sử dụng động cơ do Trung Quốc sản xuất.

Để đẩy nhanh quá trình phát triển ngành công nghiệp trong nước, Lầu Năm Góc cũng yêu cầu các doanh nghiệp Ukraine muốn tham gia chương trình của Mỹ phải hợp tác với các nhà sản xuất Mỹ và từng bước chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ nếu muốn nhận các đơn hàng trong tương lai. Theo giới chức Mỹ, mục tiêu là tận dụng kinh nghiệm thực chiến của Ukraine để xây dựng năng lực sản xuất nội địa, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào hàng nhập khẩu.

Dù thừa nhận khoảng cách hiện nay còn rất lớn, ông Travis Metz tin rằng Mỹ có thể xây dựng một ngành công nghiệp UAV đủ sức cạnh tranh và trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này trong tương lai.

 

Quang Trung/VOV-Washington
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