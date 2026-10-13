Sân bay Saudi Arabia tiếp tục đóng cửa, nhiều nước cảnh báo hàng không

Quân đội Saudi Arabia hôm 12/10 thông báo đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo, trong đó một tên lửa trên không phận Riyadh và 2 tên lửa gần thành phố Khamis Mushait ở phía tây nam nước này. Lực lượng Houthi tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào sân bay King Khalid và một căn cứ quân sự, đồng thời tiếp tục cảnh báo các hãng hàng không quốc tế không khai thác chuyến bay đến các sân bay của Saudi Arabia, ngoại trừ tại Mecca và Medina.

Khói lửa tại sân bay King Khalid ở thủ đô của Saudi Arabia sau một cuộc tập kích của Houthi vào tháng 10/2026. Ảnh: AP.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân hệ thống phòng không Saudi Arabia không ngăn chặn được một số cuộc tấn công. Theo thông tin từ các quan chức khu vực được truyền thông dẫn lời, đánh giá ban đầu tập trung vào khả năng máy bay không người lái được sử dụng để làm suy giảm hiệu quả phòng thủ, trước khi tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tiếp cận mục tiêu. Kết quả điều tra chưa được công bố chính thức, trong khi sân bay King Khalid tiếp tục đóng cửa dự kiến ít nhất đến ngày 17/10 để nhà chức trách kiểm tra mức độ an toàn và khả năng vận hành. Cơ quan y tế Saudi Arabia cho biết, các cuộc tấn công trong 2 ngày qua khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có 1 người Pakistan và hơn 300 người bị thương. Sân bay quốc tế King Fahd tại Dammam cũng bị tấn công.

Trước những diễn biến leo thang tại khu vực, Liên hợp quốc ngày 12/10 lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có các sân bay. Người phát ngôn Tổng thư ký Liên hợp quốc Antoni Guterres, ông Stéphane Dujarric tuyên bố: “Các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và phải chấm dứt. Tổng thư ký Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng leo thang quân sự tại Yemen, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, không để tình hình tiếp tục xấu đi. Các bên phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ dân thường và các mục tiêu dân sự”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cùng ngày cho biết nước này sẵn sàng làm trung gian thúc đẩy đối thoại giữa các bên: “Chúng tôi hết sức quan ngại trước những diễn biến tại Bán đảo Arabia. Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định sẵn sàng làm trung gian hòa giải, thúc đẩy đối thoại giữa hai bên. Chúng tôi không mong muốn chiến tranh và xung đột tiếp diễn giữa các quốc gia Hồi giáo”.

UAE cũng kêu gọi các nước vùng Vịnh tăng cường phối hợp an ninh, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã điện đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và đang cân nhắc khả năng Mỹ trực tiếp tham gia các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi, song chưa công bố quyết định cụ thể.

Mỹ, Anh, Tây Ban Nha và Canada trước đó đã ban hành cảnh báo đi lại hoặc khuyến cáo an toàn hàng không. Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh yêu cầu nhân viên chính phủ phải có giấy phép đặc biệt trước khi sử dụng các sân bay ở Saudi Arabia. Cục Hàng không Liên bang Mỹ cũng khuyến cáo các hãng hàng không nước này thận trọng khi bay đến hoặc qua không phận Saudi Arabia do nguy cơ mất an toàn và khả năng hệ thống dẫn đường bị can thiệp.