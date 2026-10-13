Thời sự quốc tế trưa 13/10: Iran hạn chế thay vì đóng cửa eo biển Hormuz

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VOV.VN - Vừa qua Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ và Israel không thể làm suy yếu lực lượng an ninh của Iran.
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa đạt được thỏa thuận nhập dầu diesel từ nước Nga, đảo ngược chính sách của Mỹ vào thời điểm chỉ vài tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Ukraine.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa đạt được thỏa thuận nhập dầu diesel từ nước Nga, đảo ngược chính sách của Mỹ vào thời điểm chỉ vài tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Ukraine.
VOV.VN - Giao tranh ác liệt tái diễn giữa Saudi Arabia cùng một số nước khác với lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên khắp Trung Đông.
VOV.VN - Giao tranh ác liệt tái diễn giữa Saudi Arabia cùng một số nước khác với lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên khắp Trung Đông.
VOV.VN - Lực lượng phòng không Nga đang phối hợp nhiều lớp radar, tên lửa tầm ngắn và xa, các đơn vị cơ động… theo cách tối ưu nhằm đối phó với các cuộc tập kích UAV ồ ạt của Ukraine, vô hiệu hóa phương thức tác chiến của đối phương.
VOV.VN - Lực lượng phòng không Nga đang phối hợp nhiều lớp radar, tên lửa tầm ngắn và xa, các đơn vị cơ động… theo cách tối ưu nhằm đối phó với các cuộc tập kích UAV ồ ạt của Ukraine, vô hiệu hóa phương thức tác chiến của đối phương.
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth muốn công chúng chứng kiến việc thi hành án tử hình (bằng phương pháp xử bắn) đối với cựu quân nhân Nidal Hasan, kẻ đã nổ súng sát hại 13 người trong một vụ tấn công tại căn cứ quân sự Mỹ.
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth muốn công chúng chứng kiến việc thi hành án tử hình (bằng phương pháp xử bắn) đối với cựu quân nhân Nidal Hasan, kẻ đã nổ súng sát hại 13 người trong một vụ tấn công tại căn cứ quân sự Mỹ.
VOV.VN - Việc Iran đề xuất làm trung gian hòa giải giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen được cho là nằm trong tính toán ngoại giao rộng hơn của Tehran nhằm giảm sức ép và gia tăng ảnh hưởng tại Trung Đông.
VOV.VN - Việc Iran đề xuất làm trung gian hòa giải giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen được cho là nằm trong tính toán ngoại giao rộng hơn của Tehran nhằm giảm sức ép và gia tăng ảnh hưởng tại Trung Đông.
VOV.VN - Mỹ, Anh và nhiều đồng minh ngày 12/10 ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ các hoạt động tấn công bạo lực mà họ cho là do Iran tiến hành hoặc hậu thuẫn, sau khi London quy trách nhiệm cho Tehran trong vụ việc tại căn cứ không quân RAF Fairford của Anh cuối tháng 9 vừa qua.
VOV.VN - Mỹ, Anh và nhiều đồng minh ngày 12/10 ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ các hoạt động tấn công bạo lực mà họ cho là do Iran tiến hành hoặc hậu thuẫn, sau khi London quy trách nhiệm cho Tehran trong vụ việc tại căn cứ không quân RAF Fairford của Anh cuối tháng 9 vừa qua.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 12/10 khẳng định nước này sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải và giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 12/10 khẳng định nước này sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải và giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen.