Saudi Arabia cân nhắc mở rộng công suất đường ống dẫn dầu chiến lược Đông – Tây

Đường ống dẫn dầu Đông – Tây là hệ thống vận chuyển dầu thô chiến lược của Saudi Arabia từ trung tâm khác thác ở ven vịnh Ba Tư, sang khu vực cảng Yanbu bên bờ biển Đỏ. Đường ống có chiều dài 1.200km, công suất tối đa hiện vào khoảng 6 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Sau khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2/2026 và eo biển Hormuz bị phong tỏa, Saudi Arabia đã chuyển hầu hết hoạt động xuất khẩu dầu thô từ vùng Vịnh sang cảng Yanbu, thông qua hệ thống đường ống Đông – Tây.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng thân Abdulaziz bin Salman. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Hội nghị Dầu khí Thế giới tổ chức ở thủ đô Riyadh hôm qua, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng thân Abdulaziz bin Salman cho biết nước này có thể bổ sung thêm mức công suất 1,2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày cho hệ thống đường ống Đông – Tây trong vòng từ 7-8 tuần, bằng việc chuyển đổi công năng vận chuyển của đường ống khí đốt chạy song song với đường ống, sang vận chuyển dầu thô. Tiếp đó, công suất đường ống Đông - Tây có thể được bổ sung thêm tới 3 triệu thùng mỗi ngày, thông qua việc mở rộng đầu tư.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia khẳng định nếu triển khai hướng đi này, năng lực xuất khẩu dầu thô từ biển Đỏ của Riyadh, có thể đạt mức công suất 10 triệu thùng mỗi ngày trong vòng từ 2 đến 3 năm tới.