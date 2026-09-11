Sản lượng dầu thô Saudi Arabia xuống thấp nhất từ năm 1990

Báo cáo công bố hôm nay của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết sản lượng khai thác dầu thô của Saudi Arabia, nhà xuất khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới, đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1990.

Cụ thể, báo cáo của OPEC cho biết, trong tháng 8/2026, sản lượng khai thác dầu của Saudi Arabia đã giảm tới 23%, xuống còn 6,24 triệu thùng ngày. Đây là mức sản lượng khai thác thấp nhất của Saudi Arabia kể từ năm 1990. Nguyên nhân là do bất ổn gia tăng tại khu vực, khiến hoạt động xuất khẩu dầu thô của nhiều nước, trong đó có Saudi Arabia bị ảnh hưởng.

hình minh họa

Khai thác dầu thô của Saudi Arabia đạt mức 7,1 triệu thùng trong tháng 6 và bật tăng mạnh lên 8,1 triệu thùng trong tháng 7. Tuy nhiên, tại thời điểm cuối tháng 8, quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn thứ 3 thế giới, báo cáo mức giảm sản lượng lên tới 1,9 triệu thùng mỗi ngày, cao nhất trong 34 năm.

Trước khi cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2/2026, sản lượng khai thác của Saudi Arabia đạt khoảng 9,6 – 10 triệu thùng/ ngày, tương đương sản lượng khai thác của Nga. Khoảng 60%-70% dầu thô khai thác của Saudi Arabia là để xuất khẩu, đứng thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Nga.