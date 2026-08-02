Theo báo cáo cập nhật từ Cục Khí tượng Thái Lan, mưa lớn cục bộ tiếp tục kéo dài do tác động của dải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua Bắc Thái Lan và Thượng Lào, kết hợp với gió mùa Tây Nam bao phủ vùng biển Andaman và vịnh Thái Lan. Người dân tại các vùng trũng thấp, ven sông suối và chân núi được khuyến cáo duy trì cảnh giác cao độ.

Ngành y tế Thái Lan lên kịch bản 72 giờ ứng phó lũ quét và sạt lở đất tại miền Bắc. Ảnh minh họa: The Nation

Đáng chú ý, Văn phòng Tài nguyên Nước Quốc gia khu vực phía Bắc đã đặt 3 huyện Lom Sak, Lom Kao và Khao Kho thuộc tỉnh Phetchabun ở mức cảnh báo cao nhất, với lượng mưa tích lũy dự báo vượt mốc 200 mm. Dự báo từ ngày 4-6/8, mưa lớn sẽ gia tăng trở lại trên diện rộng, tập trung ở vùng Thượng Đông Bắc, miền Đông và bờ biển phía Tây miền Nam, trong khi sóng biển Andaman phía Bắc có thể cao từ 2–3 mét.

Tại các địa phương, công tác ứng phó thiên tai đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Mưa lớn làm nước sông tràn bờ gây ngập lũ hàng chục hộ dân ở Chiang Rai, trong khi sạt lở đất nghiêm trọng tại tỉnh Nan đã làm chia cắt hoàn toàn tuyến Quốc lộ 1256. Tại Loei, Phetchabun và Prachin Buri, lực lượng chức năng đang triển khai túc trực 24/24, đắp bao cát gia cố đê sông, bịt cống và vận hành máy bơm công suất lớn để bảo vệ các khu vực đô thị, trung tâm thương mại trước nguy cơ ngập nước.

Tiến sĩ Somruek Chungsaman, Thư ký thường trực Bộ Y tế Công cộng Thái Lan, cho biết hai tỉnh Phayao và Yasothon hiện được đặt trong vùng giám sát cao (vùng cam). Dù chưa có cơ sở y tế nào bị gián đoạn hoạt động, Bộ Y tế Thái Lan vẫn yêu cầu toàn hệ thống khẩn trương rà soát khả năng tự chủ 72 giờ về điện, nước, oxy, thuốc men và vật tư y tế; đồng thời lập danh sách theo dõi sát sao các nhóm bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt như người chạy thận, bệnh nhân nằm một chỗ, người phụ thuộc máy thở và phụ nữ mang thai.