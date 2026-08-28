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Sau “Hồ Mỹ”, ông Trump sẽ đổi tên Đại Tây Dương và Thái Bình Dương?

Thứ Sáu, 10:14, 28/08/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Bộ Nội vụ cập nhật tên gọi của Hồ Ontario thành “Hồ Mỹ” (Lake America) trong hệ thống địa danh của Mỹ. 

Động thái mang tính biểu tượng này diễn ra giữa lúc cuộc chiến thương mại Mỹ - Canada leo thang căng thẳng.

Quyết định được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán song phương sụp đổ, dẫn đến việc Mỹ áp thuế 50% lên 20 tỷ USD hàng hóa Canada. Canada ngay lập tức đáp trả bằng các mức thuế tương đương lên thép, sữa, thiết bị gia dụng và máy móc nông nghiệp của Mỹ.

sau ho my , ong trump se doi ten Dai tay duong va thai binh duong hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ cao Sắc lệnh đổi tên Hồ Ontario thành “Hồ Mỹ” ngày 27/8/2026. Ảnh: AP

Tại Phòng Bầu dục, ông Trump xuất hiện bên tấm bản đồ Các Hồ Lớn có in dòng chữ lớn “Hồ Mỹ” cùng khẩu hiệu “Làm cho Hồ Lớn vĩ đại trở lại”. Dù tuyên bố sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức, văn bản quy định các cơ quan liên quan có 30 ngày để hoàn tất việc cập nhật. Tổng thống Trump giải thích động thái này bắt nguồn từ việc Canada “trục lợi” từ Mỹ về thương mại và quân sự, đồng thời úp mở khả năng tiếp tục đề xuất đổi tên Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương. Trước đó, ông cũng từng ký sắc lệnh đổi tên Vịnh Mexico thành “Vịnh Mỹ” (Gulf of America).

“Chúng ta có một vịnh và một hồ. Giờ thì chúng ta chỉ cần một đại dương nữa thôi. Vì vậy, có lẽ chúng ta sẽ phải đổi tên Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Có lẽ chúng ta sẽ đổi tên chúng”, ông Trump nói. 

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không thể buộc Canada hay cộng đồng quốc tế thay đổi cách gọi, bởi hiện không có cơ quan quốc tế duy nhất nào quy định tên gọi vùng nước chung.

Phía Canada đã đồng loạt lên tiếng bác bỏ. Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh tên gọi Ontario bắt nguồn từ ngôn ngữ bản địa “oniatarí:io” (nghĩa là hồ nước lấp lánh), có trước cả khi Liên bang Canada thành lập lẫn Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ, và khẳng định nơi đây “sẽ luôn là Hồ Ontario”. Thủ hiến bang Ontario Doug Ford và Thủ hiến bang Nova Scotia Tim Houston đều chỉ trích đây là hành động vô lý.

Ngay tại Mỹ, Thống đốc bang New York Kathy Hochul - tiểu bang tiếp giáp trực tiếp với hồ nước này - cũng tuyên bố trên mạng xã hội X rằng chính quyền bang sẽ không sử dụng tên gọi mới của Nhà Trắng.

Đào Trang/VOV1 (biên dịch)
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