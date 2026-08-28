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Nepal từ chối các đội cứu hộ nước ngoài sau lũ quét thảm khốc

Thứ Sáu, 16:15, 28/08/2026
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VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nepal hôm nay (28/8) cho biết, nước này hiện chưa cần sự trợ giúp từ nước ngoài cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sau trận lũ quét tàn phá nhiều khu vực miền Bắc, khiến ít nhất 475 người thiệt mạng. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đề nghị cử đội cứu hộ tới Nepal.

 

Theo tờ Kathmandu Post, Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Sri Lanka và Bangladesh đã đề nghị chính phủ Nepal cho phép các đội tìm kiếm và cứu hộ của các nước này tham gia hỗ trợ sau trận lũ quét kinh hoàng.

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Hình ảnh khu vực biên giới Nepal sau trận lũ quét. Ảnh: ANI

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nepal cho biết, nước này vẫn hoan nghênh hỗ trợ quốc tế về tài chính và nhân đạo, song các hoạt động cứu hộ trên thực địa vẫn đang do các lực lượng an ninh Nepal đảm nhiệm và chưa cần tới sự hỗ trợ từ quốc tế trong vấn đề này. Một số quan chức Nepal cho rằng, quyết định này có liên quan tới kinh nghiệm từ trận động đất năm 2015, khi sự xuất hiện của nhiều đội cứu hộ quốc tế gây thêm khó khăn trong công tác điều phối.

Phía Hàn Quốc cũng đã xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết Seoul vẫn đang trao đổi với Nepal về việc cử đội ngũ sang hỗ trợ tìm kiếm. Hàn Quốc cho biết 9 công dân nước này đang làm việc ở một nhà máy thủy điện ở Nepal mất tích và 10 công dân khác bị mắc kẹt sau trận lũ.

Hiện giới chức Nepal vẫn đang tiếp tục xác minh thông tin những người có mặt hoặc đi qua các huyện Rasuwa, Nuwakot và Dhading vào thời điểm xảy ra lũ. Đến nay, lực lượng cứu hộ Nepal cũng đã giải cứu thành công được gần 2.000 người trong đó có 31 người nước ngoài.

Tuy nhiên, nhà chức trách Nepal cảnh báo số thương vong có thể tiếp tục thay đổi khi lực lượng cứu hộ tiếp cận thêm các khu vực bị cô lập và hoàn tất việc xác minh danh sách người thiệt mạng và mất tích.

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Ít nhất 469 người thiệt mạng do lũ quét tại Nepal, Ấn Độ tăng giám sát hồ băng

VOV.VN - Số người thiệt mạng trong trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại Nepal đã tăng lên ít nhất 469 người, trong khi 977 người vẫn mất tích. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, trong bối cảnh nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ lụt và sạt lở khiến hoạt động cứu nạn gặp nhiều nguy hiểm.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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