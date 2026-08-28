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Các chuyên gia cảnh báo, thảm họa ở Nepal -Tây Tạng có thể xảy ra thường xuyên hơn

Thứ Sáu, 22:27, 28/08/2026
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VOV.VN - Ngày 28/8, một số nhà nghiên cứu khí hậu châu Á cho biết, sạt lở đất và lũ lụt chết người do băng tan có thể xảy ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. Vì vậy, chính phủ các nước cần triển khai các hệ thống cảnh báo sớm để cứu sống người dân.

Hôm 26/8, một tảng băng được cho là sụp đổ xuống vùng Himalaya, gây ra những dòng thác băng, đá, bùn đất cuốn trôi xuống các con sông, đâm vào cầu, làng mạc, thị trấn, các dự án điện và phương tiện giao thông ở cả hai bên biên giới miền núi giữa Nepal và Tây Tạng, khiến hơn 500 người thiệt mạng.

Theo báo cáo được Trung tâm Phát triển Núi Tích hợp Quốc tế công bố hồi tháng 3, các sông băng trong khu vực đang tan chảy với tốc độ ngày càng nhanh, tỷ lệ mất băng đã tăng gấp đôi kể từ năm 2000.

cac chuyen gia canh bao, tham hoa o nepal -tay tang co the xay ra thuong xuyen hon hinh anh 1
Bùn đất phủ kín các tòa nhà sau trận lũ nghiêm trọng tại Trishuli, huyện Nuwakot, Nepal, ngày 27/8/2026. Ảnh: Reuters

Ông Lai Voon Hui, một nhà địa chấn học tại Trường Môi trường châu Á thuộc Đại học Công nghệ Nanyang và Đài quan sát Trái đất Singapore cho biết, sự nóng lên liên tục của khí quyển và tác động của nó đến các sông băng và tầng đất đóng băng vĩnh cửu có khả năng góp phần làm gia tăng sự bất ổn định sườn dốc trong khu vực.

Trưởng khoa Năng lượng và Môi trường tại Đại học Hong Kong, Trung Quốc, Benjamin Horton cho biết, dãy Himalaya vốn đã tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các thảm họa dây chuyền. Ông lưu ý, hành lang sông rộng lớn liên quan đến các trận lũ lụt gần đây đã từng trải qua một trận lũ xuyên biên giới gây thiệt hại nặng nề vào tháng 7 năm 2025 do nước thoát từ một hồ băng ở Tây Tạng.

Mỹ Hà/VOV1
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