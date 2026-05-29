Sau vụ lộ đề thi y khoa, Ấn Độ tính huy động Không quân hỗ trợ tổ chức kỳ thi lại

Thứ Sáu, 07:41, 29/05/2026
VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đang xem xét khả năng huy động Không quân Ấn Độ (IAF) tham gia hỗ trợ hậu cần cho kỳ thi tuyển sinh y khoa toàn quốc (NEET-UG), bao gồm vận chuyển an toàn đề thi và các tài liệu liên quan, trong bối cảnh kỳ thi phải tổ chức lại sau vụ rò rỉ đề nghiêm trọng.

Khả năng huy động không quân hỗ trợ tổ chức lại kỳ thi tuyển sinh y khoa toàn Ấn Độ đã được thảo luận giữa Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh với Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan, Bộ trưởng Truyền thông Jyotiraditya Scindia, người đứng đầu Cục Khảo thí Quốc gia (NTA) Abhishek Singh cùng đại diện các cơ quan quốc phòng và bưu chính.

Theo các nguồn tin, Cục Khảo thí Quốc gia Ấn Độ đang phải làm việc gấp rút tổ chức lại kỳ thi tuyển sinh y khoa toàn quốc. Chính phủ hiện triển khai nhiều nguồn lực để hỗ trợ. Bởi thông thường, công tác chuẩn bị cho kỳ thi phải kéo dài khoảng 6 tháng. Tuy nhiên lần này, tuyển sinh y khoa toàn quốc phải xây dựng lại toàn bộ quy trình chỉ trong vòng 38 ngày, tạo ra áp lực rất lớn về thời gian và khâu tổ chức.

Trước đó, kỳ thi tuyển sinh y khoa toàn quốc năm nay được tổ chức ngày 3/5 với hơn 2,2 triệu thí sinh tham dự, nhưng đã bị hủy vào ngày 12/5 sau khi xảy ra vụ rò rỉ đề thi gây chấn động. Ngày 15/5, Cục Khảo thí Quốc gia Ấn Độ thông báo kỳ thi lại sẽ diễn ra vào ngày 21/6. Trong khi, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Vụ rò rỉ đề kỳ thi tuyển sinh y khoa toàn quốc tại Ấn Độ gây chấn động. (Ảnh: ANI)

Theo các nguồn tin, kỳ thi lại sẽ cần sự phối hợp đồng bộ của nhiều cơ quan từ quân đội, không quân, lực lượng bán quân sự, chính quyền các địa phương cho tới ngành bưu chính nhằm bảo đảm vận chuyển đề thi, an ninh và công tác hậu cần.

Một thách thức lớn khác là kỳ thi lần này diễn ra đúng mùa mưa tại Ấn Độ. Nhiều khu vực có nguy cơ ngập lụt, ảnh hưởng đến việc vận chuyển tài liệu thi. Tại quần đảo Lakshadweep, hoạt động phà có thể bị hạn chế do thời tiết xấu, trong khi các bang như Assam và Bihar cũng có thể xuất hiện nhiều vùng ngập sâu. Trong những tình huống như vậy, hỗ trợ vận chuyển đường không được cho là phương án cần thiết.

Được biết, đây cũng là lần đầu tiên kỳ thi tuyển sinh y khoa toàn Ấn Độ - vốn thường tổ chức vào tháng 5 - bị hủy và phải tổ chức thi lại vào mùa mưa.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Ấn Độ và Trung Quốc hài lòng trước những tiến triển về vấn đề biên giới

VOV.VN - Ấn Độ và Trung Quốc ngày 27/5 đã tiến hành vòng đàm phán mới về vấn đề biên giới tại Bắc Kinh, trong đó hai bên bày tỏ hài lòng trước những tiến triển trong việc duy trì hòa bình và ổn định dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC).

VOV.VN - Ấn Độ và Trung Quốc ngày 27/5 đã tiến hành vòng đàm phán mới về vấn đề biên giới tại Bắc Kinh, trong đó hai bên bày tỏ hài lòng trước những tiến triển trong việc duy trì hòa bình và ổn định dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC).

Ấn Độ tăng tốc chiến lược sử dụng xăng sinh học để giảm phụ thuộc dầu mỏ nhập khẩu

VOV.VN - Ấn Độ đang đẩy mạnh chiến lược nhiên liệu sinh học, coi đây là trụ cột trong lộ trình giảm phụ thuộc dầu mỏ nhập khẩu và xây dựng an ninh năng lượng dài hạn cho quốc gia.

VOV.VN - Ấn Độ đang đẩy mạnh chiến lược nhiên liệu sinh học, coi đây là trụ cột trong lộ trình giảm phụ thuộc dầu mỏ nhập khẩu và xây dựng an ninh năng lượng dài hạn cho quốc gia.

Nắng nóng cực đoan làm gia tăng cháy rừng tại miền Bắc Ấn Độ

VOV.VN - Sáng sớm hôm nay (27/5), một vụ cháy rừng lớn đã bùng phát tại bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, trong bối cảnh nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại khu vực Himalaya.

VOV.VN - Sáng sớm hôm nay (27/5), một vụ cháy rừng lớn đã bùng phát tại bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, trong bối cảnh nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại khu vực Himalaya.

