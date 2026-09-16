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Saudi Arabia cáo buộc Houthi dùng UAV tấn công thánh địa Mecca

Thứ Tư, 15:38, 16/09/2026
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VOV.VN - Quân đội Saudi Arabia cáo buộc lực lượng Houthi ở Yemen phóng UAV tấn công Mecca, đồng thời cảnh báo thánh địa này là “lằn ranh đỏ” không được phép vượt qua.

Thông báo sáng 16/9 của Liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn dắt tại Yemen cho biết lực lượng phòng không của Saudi Arabia đã bắn hạ một máy bay không người lái do Houthi phóng đi từ Yemen, hướng về phía thánh địa Mecca. Vũ khí của Houthi bị vô hiệu hóa trước khi kịp xâm nhập không phận Mecca và cuộc tấn công không gây thiệt hại. Liên quân Saudi Arabia - Yemen nhấn mạnh thánh địa Mecca là lằn ranh đỏ không được phép vượt qua. Lực lượng này sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết chống Houthi, nếu hành vi xâm phạm tái diễn.

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Các tín đồ Hồi giáo thực hiện nghi lễ Umrah tại Đại Thánh đường ở thánh địa Mecca, Saudi Arabia, ngày 14/9/2026. Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên Saudi Arabia cáo buộc Houthi tấn công thánh địa Mecca, kể từ khi căng thẳng giữa hai bên bùng phát trở lại giữa tháng 7, sau cuộc không kích của quân đội chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn vào sân bay quốc tế ở thủ đô Sanaa để ngăn máy bay Iran hạ cánh.

Các nước Hồi giáo khu vực và thế giới đã cực lực lên án động thái của Houthi. Trong tuyên bố trên mạng xã hội X sáng 16/9, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) mô tả cuộc tấn công của Houthi vào thánh địa Mecca là hành vi tàn bạo. OIC yêu cầu nhóm vũ trang Houthi lập tức chấm dứt các hành động thù địch và phi pháp nhằm vào Saudi Arabia.

Houthi chưa đưa ra phản ứng chính thức với cáo buộc tấn công vào thánh địa Mecca. Tuy nhiên, một số nguồn tin khu vực dẫn lời một quan chức cấp cao Houthi trưa cùng ngày khẳng định nhóm này không thực hiện cuộc tấn công vào Mecca. Quan chức Houthi cho rằng đây là cáo buộc bịa đặt, nhằm kích động thế giới Hồi giáo chống lại Houthi.

Phản ứng với tình hình căng thẳng tại Saudi Arabia, Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh ngày 16/9 đã ban cảnh báo, khuyến cáo công dân Mỹ cân nhắc thận trọng việc di chuyển đến Saudi Arabia trong bối cảnh hiện nay. Khuyến cáo nhấn mạnh về các rủi ro như tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhắm vào các lợi ích của Mỹ, xung đột vũ trang, khủng bố, lệnh cấm xuất cảnh, cũng như các quy định của chính quyền địa phương đối với hoạt động trên mạng xã hội.

Bá Thi/VOV-Cairo
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